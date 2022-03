Wer noch keinen guten Gasgrill besitzt, der kann morgen bei Aldi zugreifen. Dort gibt es den Enders Boston Pro 4 KR Turbo II für nur 299 Euro im Angebot. Dieser hat einige besondere Eigenschaften, die man bei anderen Gasgrills dieser Preisklasse nicht immer findet.

Aldi verkauft Enders Boston Pro 4 KR Turbo II für 299 Euro

Wer keine 1.000 Euro für einen Weber-Gasgrill ausgeben kann, aber trotzdem ein solides Modell bekommen möchte, der sollte ab dem 24. März bei Aldi Süd und Nord reinschauen. Der Discounter verkauft ab diesem Datum den Enders Boston Pro 4 KR Turbo II für nur 299 Euro (bei Aldi anschauen). Dieses Modell gibt es nur bei Aldi. Ähnliche Gasgrills von Enders kosten um die 400 Euro (bei Amazon anschauen), wobei die Ausstattung hier mit der doppelten Turbo-Zone sogar noch besser ist. Ein Blick von oben zeigt, wie viel Platz auf dem Gasgrill ist. Da läuft einem direkt das Wasser im Mund zusammen.

Aldi hat in der Vergangenheit schon verschiedene Enders-Gasgrills verkauft und diese Modelle schneiden bei den Kunden zum Großteil sehr gut ab, wenn man den geringen Preis bedenkt. Es kommt aber immer auf die Pflege an. Der Enders Boston Pro 4 KR Turbo II bietet viel für 299 Euro. Es gibt insgesamt fünf Brenner. Einer an der Außenseite, zwei Turbo-Brenner auf der rechten Innenseite und zwei normale Brenner auf der linken Innenseite. Die Gesamtleistung liegt bei 18,55 kW. Die Turbo-Brenner erreichen bis zu 800 Grad und eignen sich perfekt zum Karamellisieren von Steaks. So machen es die Profis. Durch die verschiedenen Zonen kann man sich aber richtig austoben beim Grillen. Der Guss-Grillrost ist zudem modular aufgebaut. Man kann Zubehör von Enders kaufen und den Einsatzbereich so noch erweitern.

Passt ein Gasgrill zu mir?

Lohnt sich der Kauf des Aldi-Gasgrills?

Zum Preis von 299 Euro ist der Enders Boston Pro 4 KR Turbo II ein sehr gutes Angebot. Im Lieferumfang befinden sich alle nötigen Teile sowie eine Abdeckhaube. Man erhält außerdem drei Jahre Garantie. Der Gasgrill eignet sich sowohl für Einsteiger als auch preisbewusste Profi-Griller. Wer mehr über Gasgrills erfahren will, kann sich unsere Kaufberatung anschauen.