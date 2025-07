„My Melody & Kuromi“ Staffel 1 – alles über die neue Netflix-Serie

Mit „My Melody & Kuromi“ geht eine neue japanische Stop-Motion-Serie bei Netflix an den Start. Die Charaktere stammen von den bekannten Hello-Kitty-Machern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wann startet „My Melody & Kuromi“ Staffel 1?

Schon im Januar 2025 kündigte Netflix eine neue Anime-Serie an. Mittlerweile könnt ihr euch auf der Streamingplattform per Glocke an den Start von „My Melody & Kuromi“ erinnern lassen: Ab Donnerstag, 24. Juli, steht die Serie zum Streamen bereit.

Anzeige

Insgesamt wird es zwölf Episoden von „My Melody & Kuromi“ geben. Das Sci-Fi und Fantasy-Anime ist für die ganze Familie geeignet.

Darum geht es in „My Melody & Kuromi“

My Melody und Kuromi sind Anime-Fans schon bekannt. Beide stammen aus dem Hause Sanri. Die vom Toruku Studio produzierte Serie erzählt die Geschichte von My Melody, die einem weißen Hasen mit pinker Mütze ähnelt, und Kuromi, die eine schwarze Mütze mit pinkem Totenkopf aufhat.

In „My Melody & Kuromi“ Staffel 1 eröffnet My Melody eine Konditorei in Mariland. Kuromi arbeitet in einem Süßwarenladen direkt gegenüber. Beide wollen bei einem Wettbewerb zeigen, wer die besten Süßwaren zubereitet. Doch dann droht für ganz Mariland eine große Gefahr und My Melody und Kuromi müssen zusammenhalten.

Ihr habt Lust auf Mangas? Im Trailer von Kino.de seht ihr mehr zur Serie „Witch Watch“:

Anzeige

Für wen sich die Serie eignet

Für Anime-Liebhaber ist „My Melody & Kuromi“ nicht nur eine Serie, sondern auch ein Grund zum Feiern: My Melody wurde vor fünfzig Jahren ins Leben gerufen, während es Kuromi 2025 zwanzig Jahre lang gibt. Nun werden aus den Kontrahenten Teamplayer.

Gut zu wissen: Bei „My Melody & Kuromi“ handelt es sich um eine Stop-Motion-Serie. Das bedeutet, es werden viele einzelne Bilder aufgenommen und aneinandergereiht, um die Illusion einer Bewegung zu erzeugen. Mögt ihr diese Art von Filmtechnik, ist „My Melody & Kuromi“ etwas für eure Watchlist.

Auch wenn ihr in der K-Pop-Welt zu Hause seid, lohnt sich ein Blick auf die neue Netflix-Serie. Das Titellied „Kawaii (Prod. Gen Hoshino)“ stammt von der K-Pop-Band Le Sserafim.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.