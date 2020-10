Aldis Gaming-Offensive geht in die nächste Runde! Ab nächster Woche hat der Discounter zwei neue Gaming-Laptops im Sortiment, die leistungsstarke Hardware zum kleinen Preis versprechen – doch stimmt das auch? GIGA macht den Technik-Check!

Medion Erazer Crawler E10: Neuer Aldi-Laptop für 920 Euro

Den Anfang macht das günstigere der beiden Modelle: der Medion Erazer Crawler E10. Der Gaming-Laptop wird bei Aldi Nord über das „Aldi liefert“-Programm ab dem 15. Oktober 2020 zum Verkauf angeboten. Kosten soll das Spiele-Notebook 920,53 Euro – Versand inklusive. Der krumme Preis kommt durch die Mehrwertsteuersenkung zustande. Doch lohnt sich der Kauf des 15,6 Zoll großen Laptops? Ein Blick unter die Haube verrät es.

Als Prozessor kommt ein Intel Core i5-10300H zum Einsatz, der immerhin 4 Kerne und 8 Threads mit einer maximalen Taktrate von 4,5 GHz bietet. Dazu gibt eine 1 TB große PCIe-SSD und 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher. Knackpunkt ist jedoch die Grafikkarte: Medion verbaut nur eine Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, die es zwar schafft, auch aktuelle Spiele in mittleren-hohen Einstellungen mit rund 60 FPS wiederzugeben, viel Luft für die nächsten Jahre hat man jedoch nicht.

Das 15,6 Zoll große IPS-Display löst in Full-HD auf, bietet jedoch nur eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Auch die Kapazität des Akkus fällt mit 49 Wh eher mager aus. Bei normaler Nutzung gehen dem Gaming-Laptop bereits nach wenigen Stunden die Lichter aus. Windows 10 Home ist auf dem Laptop bereits vorinstalliert, Aldi gibt auf den knapp 2,2 Kilogramm schweren Laptop eine Garantielaufzeit von 3 Jahren.

Alles in allem bietet Aldi dank der großen SSD und vorinstalliertem Betriebssystem mit dem Medion Erazer Crawler E10 ein solides Angebot, aber keinen echten Preisknaller. Vor allem die eher schwache Grafikkarte fällt bei einem Preispunkt von 920 Euro negativ auf. Wer rund 50 Euro mehr in die Hand nimmt, bekommt aktuell bei Notebooksbilliger mit dem Asus TUF Gaming A15 eine Alternative, die einen stärkeren Prozessor und dank der verbauten GTX 1660 Ti auch eine deutlich potentere Grafikkarte bietet. Um ein Betriebssystem müsst ihr euch jedoch selber kümmern. Zusätzlich setzt Asus bei seinem Laptop auf ein 120-Hz-Display – für kompetitive Shooter-Spiele ein absolutes Muss!

Medion Erazer Defender P10: Hochkarätiges Gaming-Notebook von Aldi

Doch Aldi hat ja noch einen zweiten Gaming-Laptop im Angebot: den Medion Erazer Defender P10. Die teurere Version schlägt mit 1.230,93 Euro bei Aldi Nord zu Buche – bietet dafür aber auch bessere Hardware. So kommt statt des i5-Prozessors ein i7-10750H mit 6 Kernen und 12 Threads zum Einsatz. Auch bei der Grafikkarte gibt es ein Upgrade: Medion setzt auf eine Nvidia GeForce RTX 2060, mit der problemlos alle aktuellen Spiele auf dem Laptop mit maximalen Einstellungen in Full-HD-Auflösung mehr als 60 FPS erreichen sollten. Zudem ist hier auch Raytracing eine valide Option.

Beim RAM und Speicher setzt man wieder auf 16 GB DDR4 sowie eine 1 TB große PCIe-SSD. Das Gewicht fällt mit 2,4 Kilogramm für einen 17,3 Zoll großen Laptop noch recht solide aus. Absolutes No-Go bei dem Preis ist jedoch das verbaute IPS-Display. Denn laut der Produktseite von Aldi scheint es sich hierbei um ein normales 60-Hz-Panel zu handeln – das hat bei einem mehr als 1.200 Euro teuren Laptop nichts mehr zu suchen!

Gleiches gilt für den knapp bemessenen 49-Wh-Akku. Bei so viel Hardware-Power dürfte die Batterie des Laptops schnell leer gesaugt sein. Immerhin ist Windows 10 bereits auf dem System vorinstalliert. Auf der Suche nach Alternative bietet sich wieder ein Blick auf Notebooksbilliger an. Dort gibt es mit dem Acer Nitro 5 einen Laptop, der ähnliche technische Eigenschaften besitzt, rund 60 Euro günstiger ist, aber auf ein 120-Hz-Panel setzt. Nur um ein Betriebssystem muss man sich in diesem Fall selber kümmern. Wer jedoch mit dem 60-Hz-Panel des Aldi-Laptops leben kann, bekommt immerhin ab dem 15. Oktober ein solides Komplett-Angebot beim Discounter geboten.