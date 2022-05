Wenn ihr auf der Suche nach einem Rundum-Sorglos-Paket seid, dann solltet ihr nächste Woche bei Aldi reinschauen. Dort wird nämlich ein Samsung-Handy mit großem Akku und der Prepaid-Jahreskarte zum absoluten Schnäppchenpreis verkauft.

Samsung Galaxy A03 mit Prepaid-Jahreskarte bei Aldi

Wollt ihr ein Jahr Ruhe haben und euch nicht um das Aufladen euerer Prepaid-Karte kümmern? Dann ist eine Prepaid-Jahreskarte genau das Richtige für euch. Bei Aldi Nord und Süd gibt es ab dem 9. Juni 2022 ein sehr attraktives Bundle mit Samsung-Handy im Angebot. Ihr bekommt das Samsung Galaxy A03 mit der Prepaid-Jahreskarte von Aldi Talk zum Preis von nur 159 Euro.

Bei Aldi Nord und Süd bekommt ihr das Samsung-Handy mit Prepaid-Jahreskarte für nur 159 Euro. (Bildquelle: Aldi)

Allein die Prepaid-Jahreskarte von Aldi Talk kostet 59,99 Euro. Ihr bekommt das Samsung Galaxy A03 also effektiv zum Preis von nur 100 Euro. Das Smartphone kostet allein sonst um die 145 Euro (bei CoolBlue anschauen). In dem Bundle spart ihr also richtig viel Geld. Mit der Prepaid-Jahreskarte habt ihr insgesamt 12 GB LTE-Datenvolumen für das ganze Jahr und könnt so viel telefonieren und SMS verschicken, wie ihr wollt. EU-Roaming wird natürlich auch unterstützt.

Was leistet das Samsung Galaxy A03

Das Samsung Galaxy A03 ist ein typisches Einsteiger-Smartphone, das aber einige Besonderheiten aufweist. Beispielsweise den großen Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh, was für eine hohe Laufzeit sorgt. Das 6,5-Zoll-Display besitzt eine HD+-Auflösung, es gibt 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher, der per microSD-Karte aufgestockt werden kann. Als eines der wenigen Smartphones auf dem Markt unterstützt das Samsung Galaxy A03 eine echte Dual-SIM-Funktion. Ihr könnt also sowohl den Speicher erweitern als auch zwei SIM-Karten gleichzeitig einlegen. Das findet man nur noch ganz selten.

Zur weiteren Ausstattung des Samsung Galaxy A03 gehören eine 48-MP-Kamera und ein Quad-Core-Prozessor. Bei diesem Smartphone gibt es noch kein 5G-Modem, sodass ihr euch vorerst im 4G-Netz bewegen müsst, das aber noch viele Jahre in Deutschland im Einsatz bleibt. Insgesamt ein solides Smartphone zum kleinen Preis, das durch die Prepaid-Jahreskarte zu einem tollen Bundle wird. Laut aktuellen Informationen wird das Smartphone auch ein Update auf Android 13 erhalten.