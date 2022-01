Wer sich eine Apple Watch kaufen möchte, der muss um die 400 Euro auf den Tisch legen. Aldi geht einen ganz anderen Weg und verkauft in der nächsten Woche eine Smartwatch für unter 25 Euro. GIGA verrät euch, was ihr bei dem Preis erwarten dürft.

Aldi verkauft Smartwatch für 24,99 Euro

Wer sich eine möglichst günstige Smartwatch zulegen möchte, kann ab dem 20. Januar 2021 bei Aldi Nord zugreifen. Für nur 24,99 Euro bekommt ihr die „Sempre Smart Color Watch“ (bei Aldi Nord anschauen). Aldi schreibt zwar, dass es sich um eine Smartwatch handelt, bei genauerer Betrachtung muss man aber sagen, dass wir eher zu einem Fitness-Tracker im Smartwatch-Kleid tendieren würden. Äußerlich sicher eine Smartwatch, funktional hingegen eher ein Fitness-Tracker. Das macht aber nichts, denn der Funktionsumfang ist durchaus beachtlich.

Die günstige Smartwatch von Aldi zeigt beispielsweise nicht nur die Zeit an, sondern kann auch die Schritte zählen und sogar den Puls messen. Bei einem Preis von 25 Euro ist das schon beachtlich. Selbst das Wetter kann angezeigt werden. Die Informationen holt sich die Uhr vom Handy, das per Bluetooth verbunden wird. Es werden mehrere Sportarten unterstützt, die mit der Smartwatch getrackt werden. Auch der Schlaf kann analysiert werden. In der App kann man dann die Daten betrachten, die gesammelt wurden. Insgesamt alles sehr einfach aufgebaut, aber funktional und für den Preis absolut ausreichend.

Das solltet ihr beim Kauf einer Smartwatch beachten:

Für wen lohnt sich der Kauf der Aldi-Smartwatch?

Für alle, die im Grunde sehr wenig Geld für die Möglichkeit zum Tracking des Sports, der Schritte oder zur Messung des Pulses investieren wollen. Das Design und das Display sind sehr Basic, dafür muss man aber halt auch sehr wenig zahlen. Mit einer Laufzeit von bis zu 7 Tagen übertrumpft die Aldi-Smartwatch die Konkurrenz locker. Wer sich also eine günstige „Smartwatch“ leisten möchte, kann bald bei Aldi Nord zugreifen.

