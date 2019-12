Need for Speed Heat im Preisverfall: Jetzt zum historischen Bestpreis kaufen

Auf die Plätze, fertig, los! Aktuell gibt es den Rennspiel-Hit Need for Speed Heat so günstig wie noch nie zuvor. Wer also rasend schnell ins neue Jahr flitzen möchte, sollte sich schnell auf die Socken machen.

Need for Speed Heat für 34,99 Euro bei MediaMarkt und Saturn

Ihr seid euch noch unsicher, ob das Need for Speed Heat das richtige Spiel für euch ist? Dann schaut doch den offiziellen Gameplay-Trailer an, um es herauszufinden:

Zwar ist Need for Speed Heat der aktuellste Teil der alteingesessenen Rennspiel-Reihe, dennoch erinnert der neuste Ableger angenehm an frühere Serienteile. So „war die Reihe nie näher an an goldenen ‚Underground‘-Zeiten dran“, urteilt unser Redakteur Alex Duk im Test.

Fans der Serie, die sich bisher noch nicht zu einem Kauf durchringen konnten, haben also jetzt die perfekte Möglichkeit sich das Spiel bei MediaMarkt oder Saturn zu schnappen.

Need for Speed Heat: Zum historischen Bestpreis erhältlich

Anfang Dezember war das Rennspiel für gute 36,95 Euro zu haben, ein Preis der jetzt sogar unterboten wurde. So könnt ihr euch das Spiel auf der PS4 für schlappe 34,99 Euro sichern. Bei diesem Preis handelt sich um den historischen Bestpreis.

Übrigens: Kurz nach Weihnachten lohnt es sich, auch nach anderen Spielen Ausschau zu halten. Auch Star Wars Jedi: Fallen Order ist extrem günstig bei Media Markt zu bekommen. Sollte Need for Speed Heat noch weiter herabgesetzt werden, ergänzen wir das in diesem Artikel. Schaut also vorbei, zukünftige Renn-Profis!