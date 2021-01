Die meisten Marvel-Inhalte sind aktuell natürlich bei Disney+ zu finden, aber auch auf Netflix gibt es noch einige Blockbuster der Marvel-Studios sowie die Netflix Originals und einige Comic-Serien mit Marvel-Helden. Wir haben euch hier auf GIGA zusammengefasst, welche Marvel-Inhalte ihr euch bei Netflix ansehen könnt.

Netflix ändert sein Programm in regelmäßigen Abständen und nimmt neue Serien oder Filme auf, während lizensierte Inhalte nach einer gewissen Zeit herausfliegen. Schaut dazu in unsere monatliche Übersicht über die aktuellen Netflix-Neuzugänge.

Marvel bei Netflix: Alle Serien in der Übersicht

Marvel hat zusammen mit Netflix etliche Original-Serien entwickelt, die ausschließlich bei ihnen im Abo enthalten sind. Zum überwiegenden Anteil behandeln die Serien die Helden-Truppe „The Defenders“ sowie einige weitere Charaktere. Die letzte Staffel von „Jessice Jones“ erschien 2019 und beendete damit die Netflix-Serien, die im Marvel Cinematic Universe (MCU) angesiedelt sind. Disney konzentriert sich derzeit auf den eigenen Streamingdienst, neue Marvel-Serien sind aktuell auf Netflix nicht geplant.

Marvel-Filme bei Netflix

Die folgenden Filme sind alle Teile des Marvel Cinematic Universe. Wie in den Serien tauchen auch hier regelmäßig Charaktere aus einem Streifen in anderen Filmen auf. Die Film-Reihe ist dabei (lose) durch das Plot-Element der Infinity-Steine miteinander verbunden. Aktuell (Stand: Januar 21) sind folgende Filme auf Netflix verfügbar:

Weitere Filme & Serien aus dem Marvel-Kosmos

Daneben gibt es noch diese Filme und Serien bei Netflix, die ebenfalls auf Marvel-Inhalten basieren, aber nicht Teil des MCU sind:

Filme:

Serien & Specials:

