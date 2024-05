Netflix kann einpacken: Blockbuster mit Dune-Star exklusiv im günstigen Streaming-Paket

Netflix hat viel im Angebot. Verzichten muss der Branchen-Primus allerdings auf einen echten Blockbuster, der erst Ende letzten Jahres die Kinocharts weltweit eroberte. Wer nämlich „Wonka“ mit Dune-Star Timothée Chalamet im Rahmen einer Streaming-Flatrate sehen will, der muss sich ein Paket von WOW sichern. Wie gut, dass es dieses aktuell besonders günstig gibt.

Der junge US-amerikanisch-französische Schauspieler Timothée Chalamet ist in aller Munde. Dieses Jahr begeisterte der bereits im zweiten Teil von „Dune“, davor schlüpfte er in die Rolle des jungen Willy Wonka. Das Prequel zu „Charlie und die Schokoladenfabrik“ eroberte Ende 2023 die Kinocharts und konnte weit über 600 Millionen US-Dollar an den Kassen einspielen.

„Wonka“ und mehr nur bei WOW, nicht bei Netflix: Jetzt 120 Euro im Jahr sparen

Doch bei Netflix oder auch Amazon Prime Video findet sich „Wonka“ bisher nicht. In Deutschland hat sich WOW respektive Sky die Rechte zunächst gesichert. Seit einigen Tagen kann der zauberhafte Fantasy-Film dort gestreamt werden (bei WOW ansehen). Eine IMDb-Bewertung von 7,0 Punkten und ein Profi-Votum von 82 Prozent bei Rotten Tomatoes sprechen eindeutig für den Film. Die Zuschauer beim letztgenannten Portal vergeben sogar herausragende 91 Prozent.

Doch ein Abo von WOW will bezahlt sein und kostet normalerweise jeweils 7,99 Euro pro Monat für das Serien- und gleichfalls 7,99 Euro im Monat für das Film-Abo. Macht im Paket also 15,98 Euro. Gegenwärtig gibt es jedoch ein ziemlich attraktives Angebot. Wer das Film- und Serienpaket von WOW nämlich für ganze 12 Monate nimmt, der zahlt im ersten Jahr jeweils nur 2,99 Euro. Macht im Monat also einen Gesamtpreis von nur 5,98 Euro (WOW-Angebot ansehen).

Blick in den Trailer zu „Wonka“:

Wonka - Trailer Deutsch

Pro Monat spart ihr dann ganze 10 Euro – im ganzen Jahr 120 Euro! Doch aufgepasst: Kündigt ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf der 12 Monate, dann verlängert sich das Abo und kostet euch fortan je 7,99 Euro pro Paket. In Summe also besagte 15,98 Euro. Für für ein ganzes Jahr wird’s aber erst mal richtig günstig.

Hinweis: Entscheidet ihr euch für das Angebot, legt WOW noch ein kostenfreies 7-Tage-Probeabo mit ins Paket. Dann gibt es 2 Streams gleichzeitig in FullHD, mit Dolby 5.1 Surround Sound und keine Werbung. Kündigt ihr dieses nicht in der Probewoche, kommen jedoch nochmals 5 Euro monatlich oben drauf. Alternativ könnt ihr das Probeabo aber auch gleich im Warenkorb entfernen.

Wer das Premium-Probeabo nicht will, der kann es auch aus dem Warenkorn entfernen. (Bildquelle: Screenshot WOW-Webseite)

Nur bei WOW ab Juni: Staffel 2 von „House of the Dragon“

Gut zu wissen: Auch abseits des aktuellen Blockbusters „Wonka“ lohnt sich ein Abo von WOW, denn der Streaming-Anbieter hat nicht nur aktuelle Kinofilme im Programm. Auch viele exklusive Inhalte von HBO, Sky Originals, Warner TV etc. sind mit dabei. So geht beispielsweise die heiß erwartete 2. Staffel des Game-of-Thrones-Prequels „House of the Dragon“ exklusiv ab dem 17. Juni 2024 bei WOW an den Start. Es gibt also jede Menge sehenswerter Filme und Serie zu entdecken.

