„Bet“ Staffel 2: Wie geht es mit der Netflix-Serie weiter?

In der Netflix-Serie „Bet“ geht es um ein Elite-Internat und waghalsige Glücksspiele. Wer Staffel 1 mochte, darf sich freuen, denn „Bet“ geht in eine neue Runde.

„Bet“ Staffel 2: Was wir bereits wissen

Seit Mai 2025 könnt ihr die erste Staffel von „Bet“ auf Netflix streamen. Die Live-Action-Adaption des japanischen Mangas „Kakegurui“ kommt bei den Serienfans gut an. Drei Wochen lang besetzte „Bet“ weltweit die Top 10 der englischsprachigen Serien.

Den Erfolg nahmen die Macher der Manga- beziehungsweise Anime-Adaption zum Anlass für eine Verlängerung. Netflix hat offiziell bestätigt, dass es eine zweite Staffel von „Bet“ geben wird. Der Kanadier Simon Barry wird erneut für das Drehbuch und die Produktion zuständig sein. Wann Staffel 2 von „Bet“ verfügbar ist, wurde allerdings noch nicht bekanntgegeben.

Was in Staffel 1 geschah, seht ihr noch einmal im Trailer von Kino.de:

Was können wir von „Bet“ Staffel 2

In den ersten zehn Folgen der Netflix-Serie dreht sich alles um Yumeko, eine Austauschschülerin an der Elite-Internatsschule St. Dominic‘s. An dieser Privatschule bestimmen Glücksspiele darüber, wer das Sagen hat. Die von Miku Martineau gespielte Schülerin liebt den Kitzel des Glücksspiels, doch sie will auch Rache für ein schreckliches Ereignis aus ihrer Vergangenheit nehmen.

+++ Achtung, es folgen Spoiler für „Bet“ Staffel 1! +++

Am Ende der ersten Staffel findet Yumeko heraus, wer ihre Eltern ermordet hat: Ray, der Vater ihres Freundes Michael, gemeinsam mit dem Kakegurui-Club. Sie tötet Ray und erfährt dann, dass er der Einzige ist, der wusste, wo sich Yumekos verschollene Mutter aufhält.

Staffel 2 wird weiterhin Yumekos Rachefeldzug begleiten. Wie wird die Austauschschülerin die Mitglieder des geheimen Kakegurui-Clubs, die mittlerweile zum Vorstand der Schule wurden, zur Rechenschaft ziehen? Wird Yumeko ihre Mutter finden? Das sind die Fragen, auf die „Bet“ in der zweiten Staffel sicher Antworten geben wird.

Wenn ihr mehr von „Bet“ braucht

Falls euch die Geschichte bisher unbekannt war, könnt ihr euch bis zur zweiten Staffel die Zeit gut vertreiben. Dann erfahrt ihr auch direkt, wie es mit Yumeko weiter geht. Wie erwähnt, beruht die Serie auf einem Manga. Band 1 von „Kakegurui“ könnt ihr euch auf Amazon anschauen (im Doppelpack mit Band 2). Die Hauptreihe umfasst aktuell 18 Bände. Dazu kommen die Spin-offs „Kakegurui Twin“ (14 Bände) und „Kakegurui Midari“ (4 Bände).

Einen Teil der Geschichte deckt die Anime-Adaption ab, die ihr auf Netflix streamen könnt. Dort stehen euch schon zwei Staffeln zur Verfügung. Auch für „Kakegurui Twin“ gibt es mittlerweile eine Anime-Serie, die ihr ebenso auf Netflix findet