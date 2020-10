Wer gerne bei Netto einkauft, kann sich durch eine kleine Aktion einen 5-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf sichern. Dazu müsst ihr nicht viel tun. GIGA erklärt euch, wie ihr das Geld erhaltet und an welche Bedingungen die Aktion geknüpft ist.

Netto schenkt euch 5 Euro über die App

Ich persönlich erledige zu 80 Prozent aller meiner Einkäufe bei Netto, deswegen habe ich die App schon lange installiert und nutze sie auch sehr intensiv. Netto möchte aber mehr Kunden dafür begeistern und hat nun eine Aktion mit einem Gutschein gestartet. Wenn ihr die Netto-App installiert und euch dort registriert, dann bekommt ihr dafür einen 5-Euro-Einkaufsgutschein, den ihr danach innerhalb von 4 Wochen beim nächsten Einkauf einlösen könnt. Die Aktion läuft ab heute bis zum 8. November 2020. Ihr habt also genug Zeit. Funktioniert zudem nur in Verbindung mit einer DeutschlandCard, da man darüber Punkte sammelt, mit denen man dann wiederum bezahlen kann.

Wenn ihr die App von Netto also beim Einkaufen verwendet, sammelt ihr automatisch Punkte und bekommt so etwas Geld zurück. Zudem könnt ihr Aktionen, die es nur in der App gibt, aktivieren und so beim Einkauf zusätzlich sparen. Falls ihr euren Geldbeutel vergessen und kein Google Pay oder Apple Pay habt, könnt ihr einfach über die App zahlen. Das Geld wird bei Bedarf von eurem Konto abgezogen. Funktioniert sehr gut und hat mich schon öfters gerettet. Ansonsten bekommt man natürlich immer das neueste Prospekt angezeigt und vieles mehr.

Welchen Nachteil hat die Netto-App?

Man bekommt von Netto für die Anmeldung natürlich den 5-Euro-Gutschein geschenkt, bezahlt mit der Nutzung der App aber mit seinen Daten. Netto weiß dann, was ihr einkauft, sodass gezielter Werbung gemacht werden kann. Wen das nicht stört, weil er sowieso schon immer die DeutschlandCard an der Kasse hinlegt, kann hier zusätzlich profitieren. Alle anderen verzichten einfach auf die 5 Euro.