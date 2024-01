Netto unterbietet Lidl: Optigrill von Tefal unschlagbar günstig

Einfache Bedienung und perfekte Ergebnisse: Der Optigrill von Tefal ist sowas wie der Thermomix unter den Kontaktgrills. Lidl verkauft den Optigrill mit einem ordentlichen Rabatt. Noch weniger müssen Grill-Fans aber bei Netto zahlen. Für unter 100 Euro wird der Optigrill dort verkauft – Bestpreis. Günstiger gibt es die Grill-Ikone sonst nirgends.

Netto verkauft Tefal Optigrill für 99,99 Euro

Wer auf der Suche nach dem Optigrill von Tefal ist, hat Glück. Lidl und Netto bieten den Tefal Optigrill GC7P08 zum reduzierten Preis an. Doch während Käufer bei Lidl knapp 130 Euro auf den Tisch legen müssen, verkauft Netto den Optigrill für 99,99 Euro (jetzt bei Netto ansehen) – ein echter Top-Preis. Günstiger gibt es diesen Optigrill derzeit nirgends. Hinzu kommen noch Versandkosten von 5,95 Euro.

Tefal Optigrill GC7P08 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.01.2024 09:35 Uhr

Der Optigrill macht das Grillen von Fleisch zum Kinderspiel. Je nach Art und Dicke des Grillguts werden Grilltemperatur und Grillzyklen automatisch angepasst. Umständliches Hantieren am Temperaturregler entfällt also. Per LED-Anzeige wird der Garzustand des Fleisches angezeigt. So weiß man immer sofort, ob das Steak noch blutig oder bereits gut durchgebraten ist.

Drei voreingestellte Programme für Steak, Burger und Hähnchen bringt der Optigrill GC7P08 mit. Zwei Zusatzprogramme stehen außerdem bereit. Ein manueller Modus mit einer verstellbaren Temperatur (120 bis 270 Grad) und Grillzeit sowie eine Auftau-Funktion. Auf der 30 x 20 cm großen Grillfläche ist genügend Platz für unterschiedlichste Speisen. Insgesamt 2.000 Watt leistet der Optigrill von Tefal.

Praktisch: Die Grillplatten sind abnehmbar und spülmaschinengeeignet. Lästiges Spülen mit der Hand entfällt somit. Auch der Saftauffangbehälter kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

Für wen lohnt sich der Optigrill von Tefal?

Der Tefal Optigrill lohnt sich für alle, die in den eigenen vier Wänden unkompliziert und bequem Fleisch grillen möchten. Der Preis von 99,99 Euro (jetzt bei Netto ansehen) ist eine echte Ansage.

Wer es noch einfacher möchte, kann zum Optigrill GC705D greifen:

Tefal OptiGrill Kontaktgrill, 6 Programme, Garstufenanzeige, Abnehmbare Platten, Manueller Modus, El Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.01.2024 06:58 Uhr

Das neue Modell bietet 6 Programme und ist damit komfortabler zu bedienen. Mit einem Preis von rund 116 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) ist es aber auch teurer.

