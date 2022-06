Wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen Fernseher seid, der aber trotzdem etwas leistet, dann könnt ihr bei Netto reinschauen. Dort wird der Hisense TV 43A6EG zu einem wirklich verführerisch niedrigen Preis angeboten. Da keine Versandkosten anfallen, spart ihr über 100 Euro.

Netto verkauft Hisense-Fernseher für 250 Euro

Bei Netto werden hin und wieder richtig gute Fernseher zu attraktiven Preisen verkauft. Dieses Mal gibt es den Hisense TV 43A6EG für nur 249,99 Euro im Angebot (bei Netto anschauen). Es handelt sich dabei um einen 43-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung, der zu einem wirklich niedrigen Preis verkauft wird. Zum Vergleich: Bei Amazon kostet ein sehr ähnlicher Hisense-Fernseher 360 Euro (bei Amazon anschauen).

Es fallen keine Versandkosten an, sodass ihr bei Netto wirklich nur die 250 Euro bezahlt. Das Angebot gilt im Onlineshop, aber nicht in den Filialen. Da keine Versandkosten anfallen, ist das kein Problem. Die Lieferung dauert nur drei bis vier Tage, wenn ihr jetzt bestellt. Da der Preis so gut ist, könnte der Fernseher schnell ausverkauft sein.

Wo sich ein LCD-TV wie der von Hisense und ein teurer OLED-TV unterscheiden, verraten wir euch im Video:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Was hat der Hisense-Fernseher drauf?

Bei dem Hisense TV 43A6EG handelt es sich um einen Smart-TV, der mit dem Internet verbunden werden und so auf Streaming-Dienste wie Netflix und Co. zugreifen kann. Als Betriebssystem kommt VIDAA U 5.0 zum Einsatz. Klassisches TV könnt ihr über den verbauten Tuner empfangen, der DVB-T2/T/C/S2/S unterstützt. Hier seid ihr also nicht eingeschränkt. Es werden auch Technologien wie HDR10, HLG oder HDR10+ unterstützt. Bei einem Preis von 250 Euro darf man bei der Bildqualität aber keine Wunder erwarten. Es ist und bleibt ein Einstiger-TV. Trotzdem gibt es von den Käuferinnen und Käufern von Netto 4,5 von 5 möglichen Sternen (bei Netto anschauen). Es handelt sich also um einen guten und günstigen Fernseher.