Der Marken-Discounter Netto verkauft aktuell einen 50-Zoll-Fernseher mit 4K-Auflösung zu einem echten Schnäppchenpreis. Dieses Mal gibt es den Fernseher nur im Onlineshop zu kaufen. Man sollte mit dem Zuschlagen nicht zu lange warten.

Netto verkauft 50-Zoll-Fernseher für nur 299 Euro

Originalartikel:

Wer sich einen nicht zu großen Fernseher kaufen möchte, kann in dieser Woche bei Netto zugreifen. In einigen der Filialen ohne Hund im Logo bekommt man den Hisense 50A6EG nämlich für nur 299 Euro. Das Angebot gilt sowohl in ausgewählten Filialen als auch online (bei Netto anschauen). Mittlerweile ist der Fernseher im Onlineshop gelistet. Wollt ihr lokal zuschlagen, müsst ihr in euer Wochenprospekt schauen, ob das Angebot bei euch im Netto gilt. Alle anderen können online zuschlagen. Zumindest solange der Fernseher dort angeboten wird.

Der Preis von 299 Euro für diesen Hisense-Fernseher ist in jedem Fall sehr gut. Schaut man sich die aktuellen Angebote bei Amazon an, dann stellt man schnell fest, dass die Preise dort bei weit über 400 Euro liegen (bei Amazon anschauen). Ein Preisvergleich ist schwer, denn es handelt sich wohl um ein besonderes Modell für Netto.

Der Fernseher von Netto ist mit einem LCD-Bildschirm ausgestattet. Im Video erfahrt ihr, was das bedeutet:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Was kann der Hisense-Fernseher von Netto?

Es handelt sich im Grunde um einen typischen 4K-Smart-TV mit 50-Zoll-Bildschirmdiagonale und einer 4K-Auflösung. Der Fernseher unterstützt HDR und Dolby Vision, was für eine verbesserte Bildqualität sorgen dürfte. Zudem gibt es dts-Klang und das VIDAA-Smart-TV-Betriebssystem, auf dem die bekanntesten Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime Video laufen. Es sind sogar der Google Assistant und Alexa integriert. Wer sich bei Hisense anmeldet, bekommt zudem drei statt zwei Jahre Garantie (bei Hisense anschauen).

An den Hisense-Fernseher von Netto kann man drei HDMI-Geräte anschließen. Es dürfte sich aber nicht um HDMI-2.1-Ports handeln. Zudem gibt es zwei Mal USB und die Verbindung zum Internet kann per WLAN oder LAN aufgebaut werden. Es ist also alles dabei, was man von einem modernen Smart-TV erwartet.