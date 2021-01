Bei Netto gibt es aktuell eine preisgekrönte Heißluftfritteuse mit großem Innenraum und Funktionsumfang zu einem sehr attraktiven Preis. Da können andere Händler nicht mithalten. GIGA hat die Details für euch.

Netto verkauft Cosori-Heißluftfritteuse für 98,97 Euro

Wer sich aktuell eine neue Heißluftfritteuse gönnen möchte, sollte sich ein Angebot von Netto anschauen. Dort wird die Cosori-Heißluftfritteuse in der XXL-Ausführung mit 5,5 Litern zum Preis von nur 98,97 Euro verkauft. Normalerweise muss man dafür fast 130 Euro bezahlen. So viel verlangt beispielsweise Amazon und dort ist die Heißluftfritteuse auf dem ersten Platz bei den Bestsellern. Ihr könnt sie bei Netto aber viel günstiger erhalten.

Zum Angebot bei Netto

Die Cosori-Heißluftfritteuse von Netto ist dabei ein wirklich schönes Modell. Sie hat nicht umsonst den Red Dot Design-Award in 2019 gewonnen. Generell ist dieses Modell sehr aufgeräumt und durchdacht konstruiert. Man hat ein großes Bedienfeld, auf dem man viele Funktionen sofort ausführen kann. Zudem kann die Heißluftfritteuse mit bis zu 205 Grad und das bis zu 60 Minuten arbeiten. Andere Modelle, die meist viel teurer sind, schaffen oft nur 30 Minuten bei weniger Hitze. Man wird zudem daran erinnert, wenn man den Inhalt durchschütteln sollte, um ein perfektes Ergebnis zu erhalten. Ein Rezeptbuch mit 100 Gerichten lädt zum Ausprobieren rein. Mit so einer Heißluftfritteuse kann man nämlich mehr zubereiten als nur Pommes. Im nachfolgenden Video wird genau das demonstriert:

Für wen lohnt sich der Kauf dieser Heißluftfritteuse?

Die Heißluftfritteuse, die Netto hier verkauft, richtet sich an alle, die viel damit arbeiten werden. Wer nur ab und zu ein paar Pommes zubereiten will, muss sich nicht dieses XXL-Modell kaufen. Da gibt es günstigere Modelle bei Amazon, die ebenfalls nicht schlecht sind. Die Version von Cosori ist hingegen ein wirkliches Top-Modell, das sich bewährt hat und deswegen auch sehr gut bewertet wird. 4,7 von 5 Sternen bei über 3.000 Bewertungen auf Amazon sprechen eine deutliche Sprache. Mehr zu Heißluftfritteusen findet ihr in unserer Kaufberatung.