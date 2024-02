Netto verkauft Solar-Carport mit 4.100 Watt kurze Zeit zum Sparpreis

Wenn ihr keine klassische Solaranlage auf euer Dach installieren könnt, aber Platz für einen Carport habt, wo die Sonne ordentlich drauf schein, dann könnte ein Solar-Carport etwas für euch sein. Bei Netto gibt es nur für kurze Zeit ein Modell mit einer Gesamtleistung von 4.100 Watt viel günstiger. Ihr müsst vor der Installation aber einiges beachten.

Solar-Carport bei Netto für 2.999 Euro

Es muss nicht immer eine Solaranlage auf dem Dach sein. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, um Solarmodule zu montieren. Eine davon ist ein Solar-Carport. Statt eines Dachs aus Holz, Kunststoff oder Metall sind einfach Solarmodule installiert, die Strom erzeugen. Bei Netto wird aktuell ein Modell von Juskys mit einer Gesamtleistung von 4.100 Watt für 2.999 Euro verkauft. Es kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu, sodass ihr am Ende bei 3.004,95 landet (bei Netto anschauen). Das Angebot zu dem Preis git nur noch kurze Zeit. Am 23. Februar 2024 wird es teurer.

Solar-Carport von Juskys mit 4.100 Watt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.02.2024 12:32 Uhr

Zum Lieferumgang des Solar-Carports gehören folgende Komponenten:

1 x Solar Carport Gestell

10 x Solarmodul Risen RSM-40-8-410M

1 x Befestigungsmaterial

1 x Anleitung

Nicht enthalten ist alles, was ihr zum Anschluss an eure Hausnetz benötigt. Ihr müsst also noch einen Wechselrichter und vermutlich Erdkabel kaufen, welches für die Leistung ausgelegt ist. Außerdem braucht ihr einen Elektriker, der euch das alles anschließt und einen Stromkasten, in den die Hardware mit der zusätzlichen Sicherung reinpasst. Natürlich könnt ihr optional einen Akku installieren lassen. Der kostet aber auch extra und hängt vom Wechselrichter ab, den ihr wählt.

Bauvorschriften beachten

Je nach Bundesland gibt es für Carports andere Vorschriften. Es wäre also möglich, dass ihr eine Baugenehmigung braucht. Weiterhin müsst ihr euch informieren, wie es mit der Befestigung aussieht. Vermutlich muss ein Fundament gegossen werden, um das ganze System am Boden zu halten. Es darf während eines Sturms nicht wegfliegen. Auch die Schneelast ist nicht uninteressant. Da nur die Solarmodule das Dach bilden, liegt diese bei maximal 90 kg/m².

Bevor ihr euch das Solar-Carport also kauft, informiert euch vorher, was ihr noch benötigt. Es könnten Zusatzkosten von mehreren Tausend Euro hinzukommen. Dafür bekommt ihr aber auch eine schicke kleine Solaranlage, die gleich mehrere Zwecke erfüllt.