Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einer Solaranlage sein, die ihr selbst montieren oder euch den Monteur unabhängig suchen wollt, dann könnt ihr bei Netto im Onlineshop zuschlagen. Dort wird nämlich ein Set mit 16 Solarmodulen und großem Wechselrichter zum Sparpreis verkauft.

Netto verkauft Solaranlage für 3.999 Euro

Bei Netto bekommt ihr nicht nur Balkonkraftwerke zu absoluten Tiefstpreisen, sondern mittlerweile auch Solaranlagen, die ihr auf dem Dach montieren könnt. Es ging los mit einem relativ kleinen Modell, doch jetzt sind auch große Solaranlagen zu vernünftigen Preisen im Angebot. Dieses Mal bekommt ihr eine Juskys-Solaranlage mit 16 PV-Modulen mit jeweils 375 Watt und einem 12-kWp-Wechselrichter für schlappe 3.999 Euro (bei Netto anschauen). Die Versandkosten belaufen sich nur auf 2,95 Euro.

Juskys Solaranlage Set 6000 Watt Photovoltaik Anlage 16 Module, Wechselrichter - WLAN, Bluetooth Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.06.2023 12:18 Uhr

Das Besondere an dem Set ist, dass ihr einen richtig großen Wechselrichter bekommt, der bis zu 12.000 Watt verträgt und 8.000 Watt ausgeben kann. Ihr könntet also theoretisch noch einmal genau so viele Solarzellen verbauen und den gleichen Wechselrichter nutzen.

Wollt ihr mehr Power, dann hat Netto folgende Angebote für euch:

Wenn ihr den Platz auf dem Dach habt, solltet ihr dieses auch voll machen, da die Preise für Solarzellen aktuell auf einem Tiefststand sind. Der Wechselrichter hat auch zwei MPPT-Tracker, sodass ihr beide Dachseiten vollmachen könnt und sich diese Gegenseitig beim Ertrag nicht schwächen.

Wenn euch das zu viel ist, solltet ihr euch ein Balkonkraftwerk besorgen:

Was ihr noch braucht

Ihr bekommt hier wirklich nur die Solarzellen, den Wechselrichter und einen WLAN-Stick. Sämtliche Anschlusskabel oder Montagezubehör sind nicht dabei. Hier müsst ihr also noch einmal Geld in die Hand nehmen. Ihr dürft so eine Solaranlage auch in Eigenleistung aufs Dach montieren, müsst dabei aber einige Regeln bezüglich der Sicherheit und Erdung beachten. Anschließen und freigeben kann es aber nur ein Elektriker, der die Anlage vorher abnehmen muss. Auch da kommen also noch einmal Kosten auf euch zu.