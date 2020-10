Wer sich einen ganz besonderen Gasgrill gönnen möchte, kann jetzt bei Netto zuschlagen. Dort wird nämlich ein Oberhitze-Gasgrill in der XXL-Ausführung, wo mehr als ein Steak aufs Rost passt, zum Schnäppchenpreis verkauft.

Netto verkauft XXL-Oberhitze-Gasgrill mit 800 Grad

Günstige Oberhitze-Gasgrill liegen aktuell voll im Trend. Wem ein normaler Grill nicht ausreicht, um hochwertiges Fleisch anständig zubereiten zu können, der kann sein wertvolles Grillgut auf einen sogenannten Oberhitze-Gasgrill zubereiten. Dort wird das Fleisch mit bis zu 800 Grad karamellisiert. Das hat den Vorteil, dass der Saft eingeschlossen und das Fleisch dadurch viel saftiger wird. In nur wenigen Minuten kann man so ein Steak wie im Luxus-Restaurant zubereiten. Netto verkauft gerade den GOURMETmaxx Beef Grill XL für nur 97,46 Euro. Wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, spart ihr zusätzlich 5 Euro. Versandkosten fallen nicht an.

Der Preis von knapp unter 100 Euro ist sehr gut. Andere Händler bei Amazon verlangen über 180 Euro, im Preisvergleich sind es dann eher 170 Euro. Es handelt sich um eine große Version, wo man ohne Probleme zwei Steaks zubereiten kann. Alternativ natürlich auch Burger-Patties, Fisch oder Gemüse. Alles ist innerhalb von wenigen Minuten mit ein tollen Aroma gegrillt.

Wichtig: Auch wenn es so aussieht, als wenn man so einen Oberhitze-Gasgrill in der Wohnung nutzen könnte, ist das absolut verboten. Wenn ihr euch so einen Gasgrill kauft, solltet ihr ihn nur auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten mit der entsprechenden Vorsicht verwenden.

Für wen lohnt sich der Kauf eines Oberhitze-Gasgrills?

Im Endeffekt für Nutzer, die schon einen guten Grill haben, für hochwertiges Fleisch aber die Power einen Oberhitze-Gasgrill nutzen wollen. Denn nur so kann man das volle Potenzial herausholen. Man muss sich zudem an den richtigen Garpunkt heranarbeiten. Hat man diesen gefunden, ist das Ergebnis umso besser. Wollt ihr euch der Hausforderung stellen, solltet ihr zugreifen. Bei Amazon gibt es für dieses Modell 4,1 von 5 möglichen Punkten. Scheint also ein gutes Gerät zu sein, das bei Netto zum Schnäppchenpreis verkauft wird.