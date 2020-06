Disney+ ist in Deutschland im März an den Start gegangen, monatlich gibt es neue Inhalte auf dem jungen Streamingdienst. Über welche Film- und Serien-Neuerscheinungen ihr euch neben dem Monats-Highlight „Die Eiskönigin 2“ im Juli 2020 auf Disney+ noch freuen könnt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Disney+ Facts

Im Juli 2020 ist es nun endlich auch hierzulande soweit: „Disney's Die Eiskönigin 2“(Originaltitel: Frozen II) landet auf Disney+. Neben Elsas und Annas Oscar-prämierten zweiten Abenteuer gibt es nur wenige neue Highlights. Ganz oben zu nennen ist hier die Premiere des für Disney+ verfilmten Musicals „Hamilton“ – die Geschichte von Alexander Hamilton, einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten.

Was Serien angeht, gibt es im Juli die zweite Staffel der neuen „DuckTales“-Serie sowie die vierte und fünfte Staffel von „Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.“ auf Disney+. Darüber hinaus könnt ihr in „Gordon Ramsay: Kulinarische Weltreise“ den bekannten britischen Fernsehkoch nochmal von einer neuen Seite kennenlernen, während dieser in der bildgewaltigen Doku-Reihe versucht, in exotischen Ecken der Welt, unbekannte Köstlichkeiten zu entdecken.

Zu den Angeboten von Disney+

Neue Inhalte im „Disney+“-Katalog – Juli 2020

3. Juli

DuckTales (2018, Staffel 2)

(2018, Staffel 2) Rettung auf Eisstraßen (Staffel 1-3)

Schlimmer geht's immer mit Milo Murphy (Staffel 2)

Tier Notaufnahme (Staffel 1 & 2)

10. Juli

Die Eiskönigin 2

Agents of S.H.I.E.L.D. (Staffel 4 & 5)

17. Juli

Enthüllt: Geheimnisse der Meere (Staffel 2)

Marvel Rising: Operation Shuri

Wildes Chile (Staffel 1)

24. Juli

Wild Japan: Snow Monkeys

Der Nussknacker und die vier Reiche

31. Juli

Auf Yetis Spuren

Die verschwundene Zivilisation

Get a Horse! (Kurzfilm)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer (Staffel 1)

Im Flug erobert (Kurzfilm)

John Henry (Kurzfilm)

King Fishers (Staffel 1)

Liebe geht durch den Magen (Kurzfilm)

Lorenzo (Kurzfilm)

Rapunzel – verföhnt, verlobt, verheiratet (Kurzfilm)

The Ballad of Nessie (Kurzfilm)

Tick Tock Tale (Kurzfilm)

Wettstreit der Raubkatzen

„Die Eiskönigin 2“ lief im November 2019 in den deutschen Kinos an und ist ab dem 10. Juli 2020 im Abo von „Disney+“ enthalten:

Zu den Angeboten von Disney+

Bilderstrecke starten (20 Bilder) 19 Fakten über Disney, bei denen ihr euch nur an den Kopf fassen müsst

Neue Folgen von Original-Serien – Juli 2020

Serie 03.07. 10.07. 17.07. 24.07. 31.07. Disneys Familiensonntag 35 36 37 38 39 Ein Tag bei Disney 31 32 33 34 35 Marvel's Hero Project 16 17 18 19 20 Ein Hundeleben mit Bill Farmer 8 9 10 - - Pixar in Real Life 9 - - - -

Neue „Disney+ Originals“ – Filme & Specials – Juli 2020

03. Juli

Hamilton

24. Juli

Rogue Trip – Urlaub neben der Spur (alle Episoden)

Zu den Angeboten von Disney+

Die Neuheiten des letzten Monats findet ihr auf der nächsten Seite.

Auf welchen neuen Film oder welche Serie freut ihr euch besonders? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Wie schaust du Filme & Serien?

Dank Streamingdiensten ist man heutzutage nicht mehr auf das lineare Fernsehprogramm und die ständigen Serien-Wiederholungen der TV-Sender angewiesen. Die lange Zugfahrt lässt sich mit einem Film auf dem Smartphone verkürzen. Und durch die immer erschwinglicheren Preise und bessere Lampenlebensdauer können sich heute auch immer mehr Leute mit einem Beamer den Traum vom Heimkino erfüllen. Wir fragen die GIGA-Community deshalb: Wie schaut ihr Filme und Serien?