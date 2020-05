Disney+ ist in Deutschland im März an den Start gegangen, monatlich gibt es neue Inhalte auf dem jungen Streamingdienst. Auf welche Film- und Serien-Neuerscheinungen ihr euch im Juni 2020 auf Disney+ freuen könnt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Der Juni bietet leider nur wenige Highlights, dafür gleich mehrere Staffelfinale exklusiver „Disney+“-Serien. Unter anderem wird im Juni 2020 der zweite Teil der dunklen Fee „Maleficent: Mächte der Finternis“ und der Aladdin-Filmreihe „Dschafars Rückkehr“ sowie das Football-Biopic „Unbesiegbar: Der Traum seines Lebens“ in den Streaming-Katalog aufgenommen.

Dazu gehen im Juni die ersten Staffeln von „Küchenhelden“, „The World according to Jeff Goldblum“, „Zugabe!“ und „Disney Galerie: The Mandalorian“, dem Making-of zur neuesten „Star Wars“-Serie, zu Ende. Wo wir gerade bei Making-ofs sind: Ab dem 26. Juni könnt ihr außerdem das sechsteilige Making-of zu „Die Eiskönigin 2“ auf Disney+ sehen.

Neue Inhalte im „Disney+“-Katalog – Juni 2020

5. Juni

Unbesiegbar - Der Traum seines Lebens

12. Juni

Ein Schaf ist von der Wolle

Cars Toons: Schluckauf

Cars Toon: Detektei Hook

Maleficent: Mächte der Finsternis

Mighty Med – Wir heilen Helden (Staffel 1 & 2)

Party Zentrale (Kurzfilm mit Mike und Sully)

Die Geheimnisse der Königskobra (National Geograhic)

Toy Story Toons: Kleine Portion

Der Glöckner von Notre Dame 2 − Das Geheimnis von La Fidèle

Dschafars Rückkehr

19. Juni

Das Haus der 101 Dalmatiner (Staffel 1)

Alaska’s Grizzly Gauntlet (Staffel 1)

Big Sur: Wild California (Staffel 1)

Birth Of Europe (Staffel 1)

Egypt’s Treasure Guardians

Primal Survivor (Staffel 1)

Secrets Of The Zoo (Staffel 1)

Toy Story of Terror!

Toy Story - Mögen die Spiele beginnen

United States Of Animals (Staffel 1)

Unlikely Animal Friends (Staffel 1-3)

26. Juni

A.N.T.: Achtung Natur-Talente (Staffel 1-3)

Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen

„Maleficent: Mächte der Finsternis“ lief im Oktober 2019 in den deutschen Kinos an und ist ab dem 12. Juni 2020 im Abo von „Disney+“ enthalten:

Neue Folgen von Original-Serien – Juni 2020

Serie 05.06. 12.05. 19.05. 26.05. Disneys Familiensonntag 31 32 33 34 Ein Tag bei Disney 27 28 29 30 Küchenhelden 11 - - - Zugabe! 12 - - - Marvel’s Hero Project 12 13 14 15 Ein Hundeleben mit Bill Farmer 4 5 6 7 Disney Galerie: The Mandalorian 6 7 8 - The World according to Jeff Goldblum 12 - - -

Neue „Disney+ Originals“ – Filme & Specials – Juni 2020

05. Juni

Disney Insider - Episode 6: „Artemis Adventure, Taste Of Disney, Runaway Railway“ (OV-Titel)

26. Juni



„Wo noch niemand war: Das Making-of von ‚Die Eiskönigin 2’“ (Alle 6 Teile)

Die Neuheiten des letzten Monats findet ihr auf der nächsten Seite.

Auf welchen neuen Film oder welche Serie freut ihr euch besonders? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

