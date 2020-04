Disney+ ist in Deutschland im März an den Start gegangen, monatlich gibt es neue Inhalte auf dem jungen Streamingdienst. Auf welche Film- und Serien-Neuerscheinungen ihr euch im Mai 2020 auf Disney+ freuen könnt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Einerseits stockt Disney seinen Streaming-Katalog mit Altbekanntem auf, andererseits gibt es mit den „Disney+ Originals“ auch völlig neue Inhalte von Disney, Marvel, Pixar, Lucasfilm & Co. Im Mai gibt es dazu den „Star Wars Day“ zu feiern, weswegen Disney auch außerhalb des normalen Veröffentlichungsrhythmus etwas für die Fans der weit entfernten Galaxis parat hat.

Die Highlights der Neuheiten im Mai auf Disney+: Die Staffelfinale von „The Mandalorian“ und „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ sowie das Serienfinale von„Star Wars: The Clone Wars“. Darüber hinaus könnt ihr im Mai unter anderem die Sci-Fi-Fortsetzung „Tron: Legacy“, den Klassiker „Der Millionenraub“ und die spannende Doku-Reihe „Unser Kosmos: Die Reise geht weiter“ auf Disney+ sehen.

Neue Inhalte im „Disney+“-Katalog – Mai 2020

1. Mai

Car SOS (Staffel 1-6)

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter

Kirby Buckets Ultradimensional (Staffel 1-3)

Kleine Abenteuer mit Chip und Chap (Staffel 1)

Wie man Baseball spielt

4. Mai

Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy

Star Wars Resistance (Staffel 1)

7. Mai

Plötzlich Prinzessin

8. Mai

TinkerBell – Ein Sommer voller Abenteuer

15. Mai

Ice Age – Kollision voraus

Marvel Studios: Expanding the Universe

Star Wars Resistance (Staffel 2)

21. Mai

Tron: Legacy

22. Mai

Mech-X4 (Staffel 1 & 2)

Nachts im Museum

29. Mai

Der Millionenraub

Die Prouds − Der Inselabenteuerfilm

Disney’s Fairy Tale Weddings

Disney’s Fairy Tale Weddings: Holiday Magic

Micky und der Seehund

Violetta (Staffel 2)

Neben dem Original von 1982 und der 2012er Animations-Serie ist ab dem 21. Mai 2020 mit „Tron: Legacy“ nun auch die Fortsetztung aus dem Jahr 2010 auf Disney+ verfügbar:

Neue Folgen von Original-Serien – Mai 2020

Am 4. Mai ist „Star Wars Day“, weswegen ausnahmsweise mal an einem Montag neue Inhalte auf Disney+ erscheinen. Um genau zu sein: Das Serienfinale von „Star Wars: The Clone Wars“ sowie die erste Folge der Making-of-Reihe zu „The Mandalorian“. Ansonsten gibt es wie gewohnt die neuen Folgen immer freitags, wie ihr der Tabelle entnehmen könnt.

Serie 01.05. 08.05. 15.05. 22.05. 29.05. Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel 11 12* - - - Disneys Familiensonntag 26 27 28 29 30 Ein Tag bei Disney 22 23 24 25 26 Küchenhelden 6 7 8 9 10 Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin 7 8 9 10 - Disneys Märchenhochzeiten (Staffel 2) 7 8 - - - Zugabe! 7 8 9 10 11 Forky hat eine Frage 7 8 9 10 - High School Musical: Das Musical: Die Serie 7 8 9 10 - Marvel’s Hero Project 7 8 9 10 11 NEU Ein Hundeleben mit Bill Farmer - - 1 2 3 Pixar in Real Life 7 - - - - The Mandalorian 8 - - - - NEU Disney Galerie: The Mandalorian - 1* & 2 3 4 5 The World according to Jeff Goldblum 7 8 9 10 11

Neue „Disney+ Originals“ – Filme & Specials – Mai 2020

01. Mai

Disneys Requisiten

08. Mai

Zenimation (Kurzfilme als OmU)

