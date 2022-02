The Guardians of Justice 01.03.22

Als ihr scheinbar furchtloser Anführer auf Selbstzerstörungsmission geht, muss es ein Superhelden-Team mit dem Bösen in der Welt – und sich selbst – aufnehmen.

Ritmo salvaje 02.03.22

Als ihr Erfolgsdrang sie auf einen tückischen Weg bringt, kollidieren zwei Tänzerinnen aus gegensätzlichen Welten in Kolumbien auf und abseits der Tanzfläche miteinander.

Mitternacht im Pera Palace 03.03.22

In einem alten Hotel in Istanbul wird eine Journalistin in die Vergangenheit versetzt. Sie muss ein Komplott aufhalten, das das Schicksal der Türkei verändern könnte.

L'Agence : L'immobilier de luxe en famille: Staffel 2 03.03.22

Diese Reality-Serie gibt Einblick in das Maklergeschäft: Die Kretzes bringen außergewöhnliche Immobilien in Frankreich und auf der ganzen Welt an den Mann (und die Frau).

Making Fun 04.03.22

Der mürrische Bastler Jimmy DiResta lässt sich bei seinen entzückenden Erfindungen von Kinderideen inspirieren. Wenn ihm danach ist, setzt er sie sogar um.

Ein Teil von ihr 04.03.22

Nachdem ein brutaler Angriff in ihrer Kleinstadt Gefahren und tödliche Geheimnisse ans Licht bringt, reimt sich eine Frau die dunkle Vergangenheit ihrer Mutter zusammen.

Last One Standing 08.03.22

Komiker spielen in einem spannungsgeladenen Drama mit. Doch sollten ihre Witze in den improvisierten Szenen ohne Drehbuch nicht greifen, droht ihnen das Aus.

Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen: Staffel 2 08.03.22

Ihre Show „Stars of Love“ bringt Alice weiterhin steten Erfolg ein, während sich ihre eigene Beziehung mit Davide jedoch als alles andere als berechenbar erweist.

Queer Eye Germany 09.03.22

In dieser Makeover-Serie verzaubern fünf Experten in puncto Lifestyle, Mode, Beauty, Gesundheit und Wohnen – die Fab Five – eine ganze Nation und verändern Leben.

The Last Kingdom: Staffel 5 09.03.22

In England herrscht seit Jahren ein fragiler Frieden. Doch Uhtred befürchtet, dass das Ende des Friedens naht. Seine Vermutung soll sich leider schon bald bewahrheiten.

Byron Baes 09.03.22

Warmes Wetter, schöne Strände und das coole, kreative Flair ziehen australische Influencer in Strömen nach Byron Bay, wo die Liebe und das volle Leben auf sie warten.

Kotaro Lives Alone 10.03.22

Ein einsamer kleiner Junge zieht ganz allein in einen baufälligen Wohnkomplex und freundet sich schon bald mit dem mittellosen Manga-Künstler von nebenan an.

Formula 1: Drive to Survive: Staffel 4 11.03.22

Zwanzig Fahrer – Veteranen ebenso wie Neulinge – treten in einer weiteren an Dramatik und Adrenalin kaum zu überbietenden Formel-1-Saison gegeneinander an.

Life After Death with Tyler Henry 11.03.22

Das hellseherische Medium Tyler Henry bietet Einsichten aus dem Jenseits und durchleuchtet in dieser Reality-TV-Serie auch die Vergangenheit seiner eigenen Familie.

Alessandro Cattelan: Eine einfache Frage 18.03.22

Alessandro Cattelan sucht anhand von Interviews und einzigartigen Erlebnissen gemeinsam mit Stargästen wie Sorrentino, Baggio, Elio und Vialli nach dem Glück.

Eternally Confused and Eager for Love 18.03.22

Ray – Mitte 20, linkisch und einsam – lässt sich von einem imaginären frechen Zauberer leiten und steht sich bei der Suche nach einer Freundin meist selbst im Weg.

Human Resources 18.03.22

Liebeskäfer, Hormonmonster und andere verrückte Kreaturen schlagen sich in diesem „Big Mouth“-Ableger mit der Liebe, Bürodramen und den Bedarfen ihrer Menschen herum.

Drôle – Einfach komisch: Staffel 1 18.03.22

Vier junge Comedians in Paris sehnen sich nach dem Ruhm als Stand-up-Stars. Doch finanzielle Probleme, familiäre Spannungen und Liebesabenteuer stehen ihrem Traum im Weg.

Top Boy: Staffel 2 18.03.22

Dushane will sein Imperium über die Straße hinaus ausbauen. Aber bei großen Investitionen, Partnern im Ausland und Familienkrisen bedeutet mehr Geld auch mehr Probleme.

Light the Night: Teil 3 18.03.22

Nach dem Unfall suchen die Frauen in der Bar „Light“ weiter nach Antworten. Doch die Wahrheit ist wesentlich komplizierter als gedacht.

Cracow Monsters 18.03.22

Eine von ihrer Vergangenheit verfolgte Frau untersucht mit einem rätselhaften Professor und dessen begabten Studenten übernatürliche Phänomene – und bekämpft Dämonen.

Young, Famous & African 18.03.22

Diese Reality-TV-Serie begleitet berühmte und wohlhabende Stars im südafrikanischen Johannesburg bei der Arbeit, beim Flirten und beim Streiten.

Ist das Kuchen? 18.03.22

Begabte Konditorkünstler erschaffen in diesem von einem beliebten Meme inspirierten Backwettbewerb köstliche Nachbildungen von Handtaschen, Nähmaschinen und mehr.

Twenty Five Twenty One 19.03.22

In einer Zeit, in der es schwierig ist, Träume zu verwirklichen, verfolgt eine Fechterin große Ziele und begegnet einem jungen Mann, der sich ein Leben aufbauen möchte.

Forecasting Love and Weather 20.03.22

Auf einer nationalen Wetterstation scheint die Liebe für eine fleißige Wetterfee und ihren freigeistigen Kollegen ebenso unvorhersehbar wie Sonne und Regen.

Thirty-Nine 24.03.22

Drei beste Freundinnen Ende 30, die miteinander durch dick und dünn gehen, können sich im Angesicht von Lebens- und Liebeskrisen immer aufeinander verlassen.

Bridgerton: Staffel 2 25.03.22

Als Viscount Anthony Bridgerton heiraten will, aber an die willensstarke Schwester seiner Auserkorenen gerät, triff Pflichtgefühl auf Verlangen und Skandal.

Business Proposal 28.03.22

Ha-ri gibt sich als eine Freundin aus, um deren Verabredung bei einem Blind Date zu vergraulen. Doch dann taucht überraschend ihr CEO auf und macht ihr einen Vorschlag.

Thermae Romae Novae 28.03.22