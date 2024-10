Neu für Manga- & Anime-Fans: Holt euch das One-Piece-Brettspiel auf den Tisch

Hungrig auf Abenteuer? Mit Luffy’s Bento Panic könnt ihr euch in einen chaotischen Wettstreit stürzen, bei dem die Strohhüte um das leckerste Essen kämpfen!

Das neue One-Piece-Brettspiel Luffy’s Bento Panic

Für alle Fans des Anime-Hits „One Piece“ gibt es jetzt ein Brettspiel, das sowohl euer Geschick als auch euren Appetit auf die Probe stellt. Luffy’s Bento Panic vereint die abenteuerliche Welt der Strohhutpiraten mit einem turbulenten Wettkampf rund ums Essen.

In diesem Spiel wird nicht nach dem One Piece gesucht, sondern nach dem größten Bissen. Das Ergebnis ist ein Brettspiel, das vor allem für Fans der Serie sowie von chaotischen Partyspielen ein Muss ist. Seid bereit, eure Gabeln zu zücken und macht euch auf Ruffys unersättlichen Hunger gefasst.

So funktioniert Luffy’s Bento Panic

Das Brettspiel ist für drei bis neun Spieler ausgelegt und dauert rund 30 Minuten pro Partie – perfekt also für eine schnelle, aber spaßige Runde unter Bekannten oder der Familie. Ihr spielt in einer kreisförmigen Aufstellung und habt drei einfache Möglichkeiten: Essen ergattern, euren Mitspielern dreist etwas stibitzen oder euch die bereits gesammelten Speisen schmecken lassen.

Die Regeln sind einfach gehalten, sodass auch jüngere Spieler ab zehn Jahren problemlos mitmachen können. Doch Vorsicht ist geboten: Lässt ein Charakter zu viel auf dem Teller, schnappt sich Ruffy die Reste und ihr geht leer aus. Wer am Ende die meisten Lebensmittel gesammelt und verzehrt hat, gewinnt.

Achtung: (Bis jetzt) nur auf Englisch erhältlich

Die ersten Rezensionen zu Luffy’s Bento Panic fallen durchweg positiv aus. Spieler loben vor allem das chaotische und doch einfache Spielprinzip, das sowohl für Fans der Serie als auch von Brettspielen funktioniert. Der einzige Wermutstropfen: Das Spiel ist bisher nur auf Englisch erhältlich.

Ihr könnt es aktuell auch noch nicht direkt in Deutschland liefern lassen beziehungsweise bestellen und müsst auf den internationalen Versand vertrauen. Anbieter wie Amazon geben euch aber die Möglichkeit, trotzdem schon in den Spielgenuss zu kommen.

Ein kulinarischer Wettkampf

Luffy’s Bento Panic versetzt euch in eine etwas andere, aber ebenso actionreiche Schlacht der Strohhutpiraten und diesmal dreht sich alles ums Essen. In diesem Brettspiel schlüpft ihr in die Rollen von Charakteren wie Ruffy, Zorro oder Nami und tretet gegeneinander an, um zu entscheiden, wer den größten Appetit hat.

Euer Ziel: Sanjis köstliche Gerichte schnappen, Punkte sammeln und der hungrigste Piratencharakter an Bord werden. Doch seid gewarnt: Ruffy selbst mischt kräftig mit. Sein unersättlicher Hunger könnte euch am Ende noch einen Strich durch die Rechnung machen, denn alles, was auf den Tellern übrigbleibt, wird blitzschnell von ihm verputzt.



