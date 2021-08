In diesem Monat gibt es nicht so viele neue Serien, dafür aber jede Menge neuer Filme auf Amazon Prime Video. Zwischen vielen „älteren Streifen“, die man hier und da möglicherweise schon gesehen hat, verstecken sich auch ein paar neuere Produktionen, wie etwa „Palm Springs“ mit Andy Samberg („Brooklyn Nine-Nine“ ) in der Hauptrolle.

Amazon Prime Facts

Außerdem noch interessant für Film-Fans:

Amazon Prime September 2021: Neue Serien

Fans des Anwalts Billy McBride haben schon gespannt auf die vierte Staffel der Serie „Goliath“ gewartet. Ab dem 24. September geht es für euch bei Amazon Prime weiter. Neu sind eine vierteilige Serie über den Fußballverein Paris Saint-Germain, eine Highschool-Serie im Jahr 1963 und das Amazon Original „Dinner Club“.

Serie/Staffel Verfügbar ab Voltaire High - Die Mädchen kommen – Staffel 1 10. September PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende (Originaltitel) 10. September Goliath – Staffel 4 24. September Savage x Fenty Show Vol.3 24. September Dinner Club - Staffel 1 24. September

Amazon Prime: Neue Filme aus jedem Genre

Im September gibt es so viele Filme neu auf Prime Video, dass fast jeden Tag etwas hinzu kommt. Darunter beispielsweise die Zeitschleifen-Komödie „Palm Springs“ (12.9.) oder den überraschenden Ben-Affleck-Krimi „The Accountant“ (17.9.).

Kinderfilme neu auf Amazon Prime

Die Kids haben diesen Monat das Glück, dass mehrere Filmreihen mit allen verfügbaren Teilen starten.

Filmzitate Quiz: Aus welchen Filmen stammen diese Zitate?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).