Die Pokémon Company hat sich zum 25-jährigen Jubiläum des Pokémon-Franchise mit dem britischen Online-Händler Zavvi zusammengetan und hat eine neue Pokémon-Kollektion auf den Markt gebracht, bestehend aus einer dreiteiligen Mini-Bekleidungslinie, sowie neuen Canvas-Sneakern mit dem Bildnis des legendären Pikachu und einer Sammlerbox.

Der Pokémon-Franchise feiert also schon 25-jähriges Jubiläum und mittlerweile haben sich schon mehrere Generationen von Pokémon-Trainern der Herausforderung gestellt, alle Pokémon zu fangen und letztendlich der weltbeste Pokémon-Trainer aller Zeiten zu werden. Ob ihr nun in den Neunzigern mit dem ersten Game Boy Pokémon gefangen habt oder auf der neuen Nintendo Switch, so verbindet ihr bestimmt viele schöne Erinnerungen mit Pikachu, dem gelben Elektro-Pokémon und besten Freund von Ash, dem Pokémon-Trainer.

Zavvi hat das bekannteste aller Pokémon nun auf jedem Kleidungsstück der neuen Kollektion verewigt, auch der neue Sneaker, der „Zavvi x Pokémon / Pikachu High-Top-Trainer“, wurde mit einem „25 Jahre Jubiläums“-Pikachu verziert. Die neue Pokémon-Kollektion wurde am Samstag den 27. Februar 2021 vorgestellt.

Die „25 Jahre Pokémon“-Jubiläumsbekleidungslinie – dreiteilig

Die neue Pokémon-Kollektion besteht aus drei Bekleidungstücken, bedruckt mit dem Logo „25-Jahre-Jubiläums-Pikachu“.

Das Bundle-Angebot T-Shirt & Pokéball-Replik und weitere verfügbare Angebote bei Zavvi

Zavvi bietet neben der neuen Kollektion noch zahlreiche weitere Pokémon-Produkte an, zum Beispiel eine lebensechte Replik eines Pokéballs. Diese elektronische Nachbildung eines Pokéballs, mit Annährungssensor und Leuchtfunktion, wird jetzt zusammen mit dem neuen 25-Jahre Jubiläums T-Shirt (Senfgelb) angeboten, zum reduzierten Bundle-Preis.

Pokémon Pokéball Replik + Pokémon Power Up Unisex T-Shirt - Senfgelb / Bundle-Preis: 109,99 Euro. Zavvi schenkt euch beim Kauf des Bundles 16,99 Euro. Der Pokéball kostet regulär 109.99 Euro, ihr bekommt also quasi das T-Shirt geschenkt.

Weitere Pokémon-Produkte im Angebot bei Zavvi:

Pokémon: Detective Pikachu - 3D (der Film) - Blue-Ray / Preis: 20.99 Euro. Der Film kostete bislang 34,99, ihr spart also 14,00 Euro . Bei Amazon kostet der Film beispielsweise noch 49,99 Euro.

(der Film) - Blue-Ray / 20.99 Euro. Der Film kostete bislang 34,99, . Bei Amazon kostet der Film beispielsweise noch 49,99 Euro. Pokemon Movie Collection (Pokemon The First Movie, Pokemon The Movie 2000, Pokemon 3 The Movie): Die Kollektion kostete bislang 29,49 Euro und jetzt nur noch 7,99 Euro . Im Preisvergleich verschiedener Händler von idealo, wird die Collection zurzeit zwischen 13,62 Euro und 24,50 Euro gehandelt, ihr spart also ein paar Groschen.

(Pokemon The First Movie, Pokemon The Movie 2000, Pokemon 3 The Movie): Die Kollektion kostete bislang 29,49 Euro und . Im Preisvergleich verschiedener Händler von idealo, wird die Collection zurzeit zwischen 13,62 Euro und 24,50 Euro gehandelt, ihr spart also ein paar Groschen. Pokemon Indigo League - Season 1 Box Set / Preis: 18,99 Euro. Die Box kostete bislang 46,9 Euro bei Zavvi. Den günstigsten Gesamtpreis bietet laut idealo gerade Amazon an, hier kostet die Box 29,99 Euro, also ihr spart also 11 Euro.

Der neue Pokémon-Sneaker: Zavvi x Pokémon / „Pokémon 25. Jubiläum High Tops“

Der der neue handgefertigten „Canvas Pokémon-Sneaker“:

Die limitierte „25 Jahre Pokémon“-Sammlerbox von Zavvi

Die Sammlerbox ist limitiert auf 2500 Einheiten. Alle Produkte tragen das Logo „25-Jahre-Jubiläums-Pikachu“ (ist ausverkauft).

Weißer bedruckter Kosmetikbeutel

25-Jahre Jubiläums-Cap (Schwarz)

Schwarze bestickte Socken

Schwarzer Hoodie

25 Jahre mit Pikachu & Co - das Franchise feiert sich selbst

Selbstverständlich ist die neue Pokémon-Kollektion besonders interessant für Fans der Pokémon-Videospielreihe. Fan-Merchandise ist keine Notwendigkeit, aber es macht Freude sofern man ein Pokémon-Fan ist oder Pikachu einfach nur niedlich findet. Also klickt euch einfach durch die neue Kollektion von Zavvi durch und entscheidet selbst ob euch die Designs gefallen und ob ihr das Geld locker machen wollt. Im Zavvi-Shop stehen schon länger einige Pokémon-Kleidungstücke zur Auswahl, wie zum Beispiel ein gelber Hoodie mit Pikachu-Logo für 36,99 Euro oder eine lebensechte Replik eines „Pokéballs“, der auf Bewegung reagiert und per Knopfdruck die Farbe wechseln kann.