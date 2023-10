Neuer Tiefpunkt erreicht: Sonys beste In-Ear-Kopfhörer sind im Angebot

Das Modell WF-1000XM5 ist Sonys bester und teuerster In-Ear-Kopfhörer mit Noise Cancelling. Statt den zum Start aufgerufenen Preis von 319 Euro (UVP) zahlt man mittlerweile deutlich weniger.

Sony WF-1000XM5 günstig bei Coolblue und Amazon

Sony selbst hat den Preis der WF-1000XM5 von 319 Euro auf 299 Euro gesenkt (bei Sony anschauen). Der Handel geht aber noch einen bedeutenden Schritt weiter. So ist der Kopfhörer für 250 Euro bei Coolblue in der Farbe Silber im Angebot – ein historischer Tiefpreis. Es fallen keine Versandkosten an.

Wenn ihr die Kopfhörer lieber in der Farbvariante Schwarz haben möchtet, lohnt sich Amazon. Hier sind die WF-1000XM5 für 259,99 Euro in Schwarz im Angebot, ebenfalls versandkostenfrei.

Beides sind faire Angebote, denn bei anderen Händlern werden aktuell rund 270 Euro und mehr fällig.

Sony WF-1000XM5: Welche Vor- und Nachteile haben die ANC-Kopfhörer?

Das True-Wireless-Modell WF-1000XM5 wurde von Sony im Juli 2023 vorgestellt. Es handelt sich um das aktuelle Topmodell des japanischen Herstellers, das sich technisch auf Augenhöhe mit anderen Premium-In-Ears wie den Apple AirPods Pro 2. Gen.(bei Amazon anschauen) und den Bose QuietComfort Earbuds 2 (bei Amazon anschauen) befindet.

Vorteile:

exzellentes Active Noise Cancelling (ANC)

sehr gute Klangqualität

nützliche App mit zahlreichen Features

Nachteile:

Tragekomfort könnte noch besser sein

Touch-Bedienung

Die Gehäuse der WF-1000XM5 sind wesentlich kompakter gebaut als noch beim Vorgänger, dem Modell Sony WF-1000XM4. Das kommt dem Tragekomfort zugute. Für eine Top-Position reicht es in der Hinsicht aber immer noch nicht, im direkten Vergleich sind etwa die Jabra Elite 10 (bei Amazon anschauen) eine Spur bequemer.

Der WF-1000XM5 ist kompakter gebaut als das Vorgängermodell (Bildquelle: Sony)

Bei der Klangqualität spielt Sony seine umfassende Erfahrung aus, Musik klingt einfach wunderbar: Detailreich, druckvoll im Bass, insgesamt sehr natürlich. Mit der dazugehörigen Handy-App lässt sich der Klang individuell anpassen. Das Noise Cancelling ist Spitzenklasse und blendet Umgebungslärm wirkungsvoll aus. Der Audio-Codec LDAC sorgt für kabelloses High- Resolution-Audio. Das 3D-Format „360° Reality Audio mit Head-Tracking“ kann auch wiedergegeben werden – vorausgesetzt, die Quelle stellt entsprechendes Material bereit. Eine Möglichkeit ist hier der kostenpflichtige Streaming-Dienst Amazon Music Unlimited. Mit „Multipoint Connection“ (Multipoint Bluetooth) kann der Kopfhörer mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig gekoppelt bleiben, was einen schnellen und unkomplizierten Wechsel zwischen Abspielern sicherstellt. Android-Handys können mit nur einem Fingertipp die Bluetooth-Verbindung aufbauen (Google Fast Pair).

