Neues Hobby Vögel beobachten? Dann ist das Kennerspiel von 2019 was für euch

Als Natur- und Brettspielliebhaber sind euch thematische Brettspiele sicher bekannt. Das Kennerspiel des Jahres 2019 gibt es zurzeit bei Amazon günstiger.

Das Brettspiel „Flügelschlag“: Wunderschöne Artworks und tolles Spielmaterial

Vor allem die Kenner unter euch dürften von „Flügelschlag“ zumindest bereits etwas gehört haben. Das Kennerspiel des Jahres 2019 bestach eben nicht nur wegen des Spielgeschehens, sondern zusätzlich aufgrund der tollen Illustrationen und des Spielmaterials. Wenn euch das Grundspiel von „Flügelschlag“ noch fehlt, lohnt ein Besuch beim Online-Händler Amazon.

FLÜGELSCHLAG Brettspiel statt 49,99 €

Worum geht es bei „Flügelschlag“?

Bei „Flügelschlag“ kramt ihr den Hobby-Ornithologen in euch hervor. Auf eurem Tableau sind unterschiedliche Lebensräume abgebildet, auf denen ihr bestimmte Vogelarten in Form von Karten ansiedelt. All diese Vögel haben unterschiedliche Effekte, die aufeinander aufbauen, wodurch ihr euch Kombinationen erspielt und so immer mehr Punkte in Form von Vogeleiern ergattert.

Das tolle Spielmaterial wie die kleinen Miniatureier wirken sehr hochwertig und kommen prima zur Geltung. Ebenso die Vogelkarten mit den vielen Abbildungen real existierender Vögel, was in Sachen Artwork übrigens auch bei „Tribes of the Wind“ überzeugen konnte. Und der Würfelturm in Form eines Vogelhauses passt einfach perfekt zum Spielthema.

Für wen ist „Flügelschlag“ am besten geeignet?

Obwohl das Brettspiel ein wenig kniffliger in seinem Regelwerk ist, können auch Gelegenheitsspieler durchaus ihren Spaß mit „Flügelschlag“ haben. Das liegt vor allem daran, dass das Spielgeschehen keine konfrontativen Mechaniken mit sich bringt, so wie bei „Cascadia“. Ihr spielt alle für euch und versucht, die meisten Punkte zu ergattern. Dabei könnt ihr euch zwar hier und da begehrte Vogelarten vor der Nase wegschnappen, aber ansonsten konzentriert ihr euch auf euer Tableau und eure Vögel.

