Opel hat für die kommende IAA Mobility im Herbst ein neues Logo im Gepäck. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, wie es aussieht, seid ihr hier genau richtig.

Das Zeitalter der Elektromobilität stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Der Fahrzeughersteller Opel hat diese offenbar angenommen und unterstreicht seinen Fokus auf die Herstellung von Elektrofahrzeugen sogar durch ein neues Logo. Wie es aussieht und wann es an den ersten Autos zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Eines der neuen Elektrofahrzeuge von Opel ist der Astra Electric. Einen kleinen Einblick in unsere Testfahrt gibt's ihr im Video.

Opel Astra Electric: Das Fazit nach unserer Testfahrt

Neues Blitz-Logo von Opel – ein Zeichen für Elektrizität

Der Fahrzeughersteller Opel hat kürzlich ein neues Logo vorgestellt. Zu sehen ist dieses beispielsweise in einem kurzen Videoclip des Herstellers auf YouTube. In der zugehörigen Pressemitteilung spricht das Unternehmen auch von einem selbstbewussten neuen „Blitz-Emblem“ – einem Symbol, das der fortschreitenden Elektromobilität Rechnung tragen soll. Denn „der Blitz steht wie kaum ein anderes Zeichen für Elektrizität“, so der deutsche KFZ-Konzern.

Das neue Opel-Logo (© YouTube / Opel)

Wie Opel-CEO Florian Huettl erklärt, wolle sich das Unternehmen schließlich „bis 2028 in Europa zur komplett elektrischen Marke“ entwickeln. Noch im Jahr 2023 zielt der Konzern darauf ab, seine Angebotspalette auf insgesamt 15 elektrische Kraftfahrzeuge aufzustocken.

Ab nächstem Jahr an ersten Fahrzeugen zu sehen

Ab 2024 will Opel seine neuen Serienfahrzeuge nach und nach mit dem frisch überarbeiteten Markenlogo ausstatten. Doch auch auf der kommenden IAA Mobility soll das neue Opel-Logo eine prominente Rolle spielen. „Die IAA Mobility ist eines der größten Mobilitäts-Events der Welt und damit der perfekte Ort, an dem wir unseren neuen Blitz einem großen, internationalen Publikum offiziell vorstellen“, so Huettl. Besucher der in München stattfindenden Automobilmesse dürfen dem Opel-CEO zufolge aber auch auf eine kleine Überraschung gespannt sein.

Längst nicht die erste Überarbeitung des Opel-Logos

Das Opel-Logo hat im Laufe der Geschichte des Unternehmens bereits viele Überarbeitungen erfahren. Angefangen hatte der Gründer Adam Opel einst mit der Herstellung von Fahrrädern und Nähmaschinen. Das erste Markenlogo stammt aus dem Jahr 1862 und bestand damals aus den Initialen des Firmengründers. Eine schöne Übersicht über die Weiterentwicklung des Markenlogos bietet das Opel-Team Niedersachsen auf seiner Webseite. Die letzte Überarbeitung des Logos erfolgte im Jahr 2020 mit einer Ergänzung des Opel-Schriftzugs unterhalb des schon 2017 eingeführten Blitz-Emblems im Flat-Design.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.