In der Nacht von Sonntag auf Montag findet mit dem Super Bowl 55 eines der größten Events der Sportwelt statt. Das American-Football-Finale genießt so viel mediale Aufmerksamkeit wie kein anderes Einzel-Sportereignis. Auf GIGA erfahrt ihr, wo ihr die Übertragung des Super Bowl LV der National Football League (NFL) im Live-Stream und TV sehen könnt und wann das Spiel beginnt.

Super Bowl Facts

Beim Super Bowl 2021 treffen die Tampa Bay Buccaneers als NFC Champion auf die Kansas City Chiefs als AFC Champion aufeinander. Der Super Bowl 55 findet am 07. Februar 2021 im Raymond James Stadium in Tampa, Florida statt. Ab 22:15 Uhr beginnt dann die Vorberichterstattung auf ProSieben und ran.de. Kick-off ist nach unserer Zeit dann am 08. Februar um 0:30 Uhr. Wer den gesamten Super Bowl 2021 im Live-Stream verfolgen will, kann verschiedene Sender und Dienste nutzen.

Super Bowl im ProSieben-Live-Stream auf joyn sehen

Super Bowl LV: Diese Sender und Dienste zeigen das Event

Die Vorberichterstattung und das Spiel laufen auf ProSieben im Free-TV.

im Free-TV. Alternativ könnt ihr ProSieben auch im Live-Stream über joyn, Magenta TV, waipu.tv oder Zattoo empfangen.

über joyn, Magenta TV, waipu.tv oder Zattoo empfangen. Oder ihr schaut den kostenfreien Live-Stream von ran.de.

Ebenso ist der Super Bowl 55 und die weiteren NFL-Spiele über den speziellen Sport-Streaming-Dienst DAZN zu sehen.

zu sehen. Und natürlich können American-Football-Verrückte den Superbowl auch über den NFL-Gamepass streamen.

Super Bowl 55 kostenlos im Stream und Fernsehen: Kickoff, Uhrzeit, Teams – Überblick

Super Bowl LV (55) Welche Teams spielen im Finale Kansas City Chiefs (16:2) vs. Tampa Bay Buccaneers (14:5) Austragungsort Raymond James Stadium, Tampa (Florida) Start-Uhrzeit (Kickoff) 00:30 Uhr (08. Februar 2021) Live-Stream ProSieben, ran.de, DAZN, NFL-Gamepass TV ProSieben

Im deutschen Fernsehen seht ihr das gesamte Spiel auf dem Free-TV-Sender ProSieben. Natürlich wird auch die große Halbzeit-Show inklusive Auftritt von „The Weeknd“ gezeigt. Wer das Sportevent nicht vom heimischen Sofa verfolgen kann, kann alternativ die ran.de-App (Android & iOS) oder den Service Save.TV nutzen, um das Finale aufzunehmen.

