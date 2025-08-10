Nicht immer erlaubt: Das gilt beim Parken auf dem Gehweg

Es ist gerade kein besserer Parkplatz in Sicht und ihr überlegt, ob ihr auf dem Gehweg parken könnt? Diese Regeln zeigen, wann es erlaubt ist und wann Konsequenzen drohen.

Wann ist auf dem Gehweg parken erlaubt und wann nicht?

Ohne ausdrückliche Erlaubnis ist das Parken auf Gehwegen in Deutschland verboten. Denn der Gehweg ist laut § 2 StVO für Fußgänger da – Fahrzeuge haben dort also nichts zu suchen. Es sei denn, es ist ausdrücklich erlaubt. Das Schild, das euch das Parken auf dem Gehweg erlaubt, ist das Verkehrszeichen 315.

Es zeigt ein weißes „P“ auf blauem Grund, darunter ein Symbol, wie das Fahrzeug abzustellen ist – zum Beispiel halb auf dem Bordstein. Wichtig: Achtet auf die Markierungen und Pfeile des Verkehrsschildes. Sie zeigen, wie das Fahrzeug stehen darf, quer, längs oder halb auf dem Bordstein.

Seht ihr das Schild links, dürft ihr den Gehweg zum Parken nutzen. (© IMAGO / CHROMORANGE)

Doch auch wenn das Schild da ist, gelten klare Regeln:

Generell dürft ihr nur auf der rechten Seite des Gehweges parken. Lediglich in Einbahnstraßen ist alternativ auch der linke Gehweg erlaubt (§ 12 Abs. 4a StVO).

Mindestens 1,50 Meter Platz müssen frei bleiben. So kommen Fußgänger, Rollstühle und Kinderwägen problemlos vorbei.



Keine Behinderung, keine Gefährdung. Wer andere blockiert, riskiert trotzdem ein Knöllchen, Schild hin oder her.

Die Erlaubnis nach Verkehrszeichen 315 gilt nur für Fahrzeuge bis 2,8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Größere Fahrzeuge dürfen grundsätzlich nicht auf den Gehweg.

Beim Parken auf dem Gehweg dürft ihr keine Schachtdeckel oder Versorgungsdeckel blockieren.

Übrigens gelten diese Regeln nicht nur für Autos. Auch Zweiräder wie Motorräder sind Kraftfahrzeuge, die ihr ohne ausdrückliche Erlaubnis nicht auf dem Gehweg parken dürft.

Stressfrei parken geht am besten dort, wo es erlaubt ist. Mit einer elektronischen Parkscheibe spart ihr dabei Zeit und vermeidet auch unnötige Bußgelder. Mehr dazu im Video.

Welche Bußgelder drohen beim Gehwegparken?

Bei unerlaubtem Parken auf Gehwegen drohen euch Bußgelder. Und die können richtig teuer werden. Achtet genau darauf, wo und wie ihr parkt. Denn wer etwa auf der falschen Seite steht, den Gehweg blockiert oder andere gefährdet, zahlt bis zu 128,50 Euro und kassiert einen Punkt in Flensburg (via Bußgeldkatalog).

Noch ein Tipp zum Schluss: Schon wenn ihr euer Auto verlasst oder länger als drei Minuten steht, gilt das als Parken und nicht mehr als kurzes Halten. Dafür greifen die Bußgelder dann richtig. Also lieber zweimal hinschauen und Bußgeld vermeiden.