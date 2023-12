Nicki Minaj Tour 2024: Tickets & Termine in Deutschland – wann & wo?

Nicki Minaj kommt nach Deutschland. Die „Queen of Rap“ kündigt zwei Konzerte an, bei denen sie hierzulande im kommenden Sommer auf der Bühne stehen wird. Der Ticket-Vorverkauf für die Nicki-Minaj-Konzerte startet bereits in dieser Woche.

Eventim Facts

Hip-Hop-Fans sollten sich am Freitag den Wecker stellen, um sich rechtzeitig in die virtuelle Warteschlange einzureihen. Startschuss für den Ticket-Vorverkauf ist am Donnerstag, den 14. Dezember, um 9:00 Uhr bei Ticketmaster. Am darauffolgenden Freitag geht es dann in den allgemeinen Vorverkauf und ihr könnt bei Eventim zuschlagen. Bereits ab Mittwoch, den 13. Dezember gibt es Pre-Sale-Aktionen für Telekom-Kunden bei den Telekom-Prio-Tickets und den RTL+-Prio-Tickets.

Nicki Minaj Tour 2024: Das sind die Live-Termine

Das sind die genauen Daten für den Vorverkaufs-Start.

Das sind die Termine und Orte der Nicki-Minaj-Konzerte 2024 in Deutschland:

05.06.2024 – Köln, LANXESS arena

07.06.2024 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

Zuletzt war Minaj 2019 hierzulande live auf der Bühne zu sehen. Damals gab es Auftritte in München, Berlin, Frankfurt und Köln. Im kommenden Jahr hat sie ihr neues Album „Pink Friday 2“ im Gepäck, das am 8. Dezember 2023 erschienen ist.

Pink Friday 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.12.2023 10:10 Uhr

Bei den Konzerten wird es sicherlich die aktuellen Songs „Super Freaky Girl“ und „Last Time I Saw You“ zu hören geben, Fans der US-Rapperin dürfen sich aber auch auf Hits wie „Anaconda“, „Starships“ und „Super Bass“ freuen. Ihr Song „Starships“ steht kurz vor der Schwelle, 1 Milliarde Aufrufe bei Spotify zu überschreiten.

Ticket-Vorverkauf für Nicky Minaj beginnt am Freitag

Die Deutschland-Termine sind nur 2 Zwischen-Stopps auf der Europa-Tour von Nicki Minaj. Zusätzlich gibt es Live-Gelegenheiten in Manchester, Birmingham, London, Paris und Amsterdam. Es könnten aber noch weitere Termine in den kommenden Wochen zum Tour-Plan hinzukommen. In der offiziellen Ankündigung bei Instagram heißt es schließlich „+ More Dates To Be Added“.

Für die bereits angekündigten und bekannten Termine in Deutschland könnt ihr ab dem kommenden Donnerstag um 9:00 Uhr Tickets bei Ticketmaster – wie bei so vielen Konzerten gilt auch hier, schnell zu sein, um nicht das „Ausverkauft“-Label bei den Tickets vorzufinden.

Vorsicht beim Ticketkauf: Das solltet ihr vorher wissen Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.