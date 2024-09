„Nightmare Before Christmas”: Mit diesem LEGO-Set kann der Herbst beginnen

Auch in diesem Jahr überrascht uns der Spielehersteller LEGO mit neuen Sets. Auf dieses LEGO-Set können sich alle Tim-Burton-Fans freuen.

Baut Halloween Town zu Hause nach

Es gibt zahlreiche LEGO-Sets von verschiedenen populären Serien, Filmen oder Spielen, seien es die imposanten Schluchten aus Herr der Ringe, die weitläufigen Welten aus Star Wars oder die magischen Orte aus Harry Potter. Nun kommt eine spezielle Edition zu Tim Burtons Nightmare Before Christmas, die seit dem 06. September 2024 im Handel verfügbar ist, hinzu.

Das LEGO-Set zu Nightmare Before Christmas

Das Set Nightmare Before Christmas aus der LEGO Ideas-Kollektion lässt euch tief in die Welt von Halloween Town eintauchen. Ihr baut mit 2.193 Einzelteilen, einschließlich acht Minifiguren, die aus dem Film bekannt sind, eine beeindruckende Stadt. Sie ermöglicht Einblicke in das Innere von Jack Skellingtons Zuhause und bietet faszinierende Details.

Darüber hinaus könnt ihr das markante Rathaus zusammenstellen, das den Countdown bis Halloween oder Weihnachten zeigt. Außerdem ist reichlich Weihnachtsdekoration enthalten, die es euch erlaubt, die schaurige Stadt in die festliche Christmas Town zu verwandeln. Ein weiteres Highlight ist die wandelnde Badewanne, in der der Weihnachtsmann transportiert wird. Aufgrund vieler Kleinteile ist das Set wie andere LEGO Produkte nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.

Ihr habt den Film noch nicht gesehen? Dann werft einen Blick in den Trailer und macht euch einen ersten Eindruck:

The Nightmare Before Christmas - Trailer Englisch

Deshalb lohnt sich das Nightmare Before Christmas LEGO-Set

1993 feierte Tim Burtons Nightmare Before Christmas seine Premiere und hat seither treue Fans gewonnen. Für viele gehört dieser Film, genauso wie Halloween und Kevin allein zu Haus, an Halloween oder Weihnachten zu den unverzichtbaren Klassikern. Jetzt habt ihr die Chance, euch einen Teil aus Halloween Town für immer nach Hause zu bringen. Stellt euch vor, ihr entführt mit Jack Skellington den Weihnachtsmann oder feiert einfach mal Weihnachten zur Halloweenzeit, ganz im Stil von Jack.

Mit acht Minifiguren, darunter Jack, Sally, Hund Zero, der Bürgermeister und andere, wird das Set noch lebendiger. Außerdem könnt ihr mit dem Dekorationsbeleuchtungsset für noch mehr Stimmung sorgen. Damit wird das Set zu einem echten Hingucker.

Led Licht-Set Kompatibel mit Tim Burtons LEGO-Set The Nightmare Before Christmas Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.09.2024 03:00 Uhr

