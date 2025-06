„Ninja Warrior“ 2025 – Tickets, Termine, Teilnehmer

Die Hürden sind aufgebaut, der Parcours kann starten: „Ninja Warrior“ geht 2025 schon in die zehnte Runde. Das ist über die neue Staffel der Gameshow bekannt.

Wann startet „Ninja Warrior“ 2025?

Schon Ende 2024 kündigte RTL eine neue Staffel von „Ninja Warrior“ an. Die Show, bei der die Teilnehmer Hindernisse in Parcoursrunden überwinden müssen, bekommt in diesem Jahr also eine zehnte Staffel. Die Dreharbeiten laufen vom 20. Juni bis zum 4. Juli 2025.

Wann „Ninja Warrior“ Staffel 10 ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Staffel 9 startete im vergangenen Jahr im Oktober, sodass wir uns wohl auch in diesem Jahr auf eine neue Runde „Ninja Warrior“ im Herbst einstellen können.

Die letzte Staffel lief immer freitags um 20:15 Uhr auf RTL. Das könnte auch der Sendetermin für 2025 sein. Auch auf RTL+ könnt ihr die Serie streamen.

Tickets für „Ninja Warrior“ 2025

Wollt ihr die Show nicht erst im Fernsehen, sondern live verfolgen, habt ihr noch bis Anfang Juli die Gelegenheit dazu. „Ninja Warrior“ wird in den MMC-Studios in Köln aufgezeichnet. Karten für die Sendung erhaltet ihr unter myshow.de. Die Ticketpreise liegen bei 16,50 Euro bis 19,50 Euro, je nachdem, in welcher Runde ihr dabei sein wollt.

Wer sind die Kandidaten bei „Ninja Warrior“ Staffel 10?

Wer in diesem Jahr die Herausforderung wagt und versucht, den Parcours zu bezwingen, wurde noch nicht offiziell bekanntgegeben. Auch ob der Gewinner aus dem Vorjahr, René Casselly wieder dabei ist, ist unklar.

Darum geht es bei „Ninja Warrior“

In der von Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen moderierten RTL-Show müssen die Teilnehmer ihre Sportlichkeit und Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Die Show basiert auf der japanischen Sendung „Sasuke“ und wartet mit einem Hindernis-Parcours auf.

Wer diesen bewältigt und den Buzzer am Ende drückt, schafft es eine Runde weiter. Am Ende zählt die schnellste Zeit und auf den Sieger wartet eine sechsstellige Summe.