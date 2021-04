Für kurze Zeit läuft bei MediaMarkt und Saturn eine Nintendo-Aktion, die definitiv einen Blick wert ist. Im Angebot ist die Switch Lite im Bundle mit Animal Crossing und 3 Monaten Switch Online. Außerdem könnt ihr euch 3 Spiele zum Preis von 2 sichern.

Nintendo-Angebote bei MediaMarkt: Switch Lite günstig im Bundle & Multibuy-Aktion

Pünktlich zum Wochenende könnt ihr euch bei MediaMarkt und Saturn über eine Nintendo-Aktion freuen, die für Switch-Fans interessant sein dürfte. Zwei Angebote stehen dabei im Vordergrund:

Nintendo Switch Lite im Bundle mit Animal Crossing: New Horizons und 3 Monate Switch Online für 199,99 Euro: Der Deal lohnt sich, da Konsole und Spiel im Einzelkauf deutlich teurer sind.

Nintendo Switch Lite inkl. Animal Crossing und 3 Monate Online Mitgliedschaft

3 für 2 Multibuy-Aktion: Zudem könnt ihr euch aktuell bei MediaMarkt und Saturn 3 Spiele zum Preis von 2 sichern. Zugegeben, die Auswahl ist recht übersichtlich, beinhaltet jedoch auch aktuelle Titel, wie z. B. Monster Hunter oder Bravely Default 2. So geht's:

3 Spiele von der Aktionsseite auswählen In den Warenkorb legen Der Preis des günstigsten Spiels wird automatisch an der Kasse abgezogen

Schließt euch am besten mit Freunden zusammen, ab 59 Euro Bestellwert entfallen die Versandkosten. Jeder der 11 Aktionstitel kann jedoch nur einmal in den Warenkorb gelegt werden. Da Nintendo-Switch-Spiele in der Regel sehr preisstabil sind, könnt ihr hier dennoch ein echt gutes Schnäppchen machen.

Tipp: Bei erstmaliger Anmeldung zum Newsletter von MediaMarkt oder Saturn gibt's einen Gutschein über 10 Euro, der ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro eingelöst werden kann.

