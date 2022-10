Wer mit der OLED-Switch liebäugelt und darüber hinaus einen Handytarif gebrauchen kann, sollte sich das aktuelle Angebot bei Logitel nicht entgehen lassen. Dort bekommt ihr gerade die Nintendo-Konsole samt Nintendo-eShop- und Amazon-Gutschein zum 20-GB-Tarif im Vodafone-Netz dazu.

Nintendo-Deal: Switch OLED, eShop- & Amazon-Gutschein zum 20 GB Tarif

Bei Logitel bekommt ihr aktuell nicht nur die OLED-Version der Nintendo-Konsole, sondern auch einen Nintendo-eShop-Gutschein im Wert von 50 Euro und einen 15 Euro Amazon-Gutschein zum Handytarif im Vodafone-Netz inklusive 20 GB Datenvolumen und Allnet- und SMS-Flat für nur 19,99 Euro im Monat (Angebot bei Logitel ansehen). Zusätzlich bezahlt ihr einmalig nur 5,99 Euro für die Konsole und den Versand. Den Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro entfällt.

Zur neuen Konsolen-Generation kann man die Nintendo Switch OLED nicht wirklich zählen, einige Neuerungen und Verbesserungen hat sie allerdings schon zu bieten. Allen voran besticht der neue OLED-Display durch intensivere Farben und einen höheren Kontrast. Auch an der Größe wurde etwas geschraubt und so ist das Display nun auf 7 Zoll gewachsen. Der interne Speicher wurde verdoppelt und verfügt jetzt über 64 GB und der hintere Standfuß wurde verstärkt, sodass der Bildschirm nun nicht ganz so wackelig anmutet.

Die Nintendo Switch mit OLED-Bildschirm (Bildquelle: Nintendo)

Die Tarif-Details auf einen Blick

Netz: Vodafone

Tarif: Otelo Allnet-Flat Classic

20 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Nintendo Switch mit Tarif im Vodafone-Netz: Darum lohnt sich das Angebot

Um den Tarif mit anderen SIM-only-Handyverträgen vergleichbar zu machen, rechnen wir die effektiven Tarifkosten aus. So viel zahlt ihr rein für den 20-GB-Tarif, wenn man die Kosten für die Nintendo Switch, den Pro Controller und den Wunschgutschein herausrechnet:

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 19,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) entfällt Versandkosten

(einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 485,75 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 327 Euro (Konsole) + 50 Euro (eShop-Gutschein) + 15 Euro (Amazon-Gutschein) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 93,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 3,91 Euro Angebot ansehen

Die Nintendo Switch mit OLED-Display kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens rund 327 Euro inklusive Versand. Zieht man diesen Wert und die der Gutscheine von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles ab, bleiben effektiv 93,75 Euro für den Tarif übrig. Geteilt durch 24 Monate Mindestlaufzeit entspricht das 3,91 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz.

Wichtig: Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr rechtzeitig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht mehr um ein weiteres Jahr, sondern kann seit Anfang 2022 monatlich gekündigt werden. Ab dem 25. Monat erhöht sich der monatliche Betrag allerdings nicht.

