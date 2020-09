Es gibt mittlerweile die Nintendo Switch und die Nintendo Switch Lite in unterschiedlichen Farben. Auch die Joy-Con könnt ihr in vielen Farbvariationen kaufen, um den Look der Konsole aufzupeppen. Aus welchen Farben ihr auswählen könnt, zeigen wir euch hier auf GIGA.

Nintendo Switch: Alle Farben

In Grau:

Die klassische Nintendo Switch gibt es mit komplett im schlichten Grau:

Nintendo Switch – Graue Edition 2019

In unserer Galerie seht ihr mehr Bilder zur grauen Switch:

In Neon-Blau/-Rot:

Ebenfalls gibt es die Switch mit einem blauen Joy-Con (links) und einem roten Joy-Con (rechts):

Nintendo Switch - Blau/Rote Edition 2019

In unserer Galerie seht ihr mehr Bilder zur blau/roten Switch:

In Hell-Grün und Hell-Blau („Animal Crossing: New Horizons“-Edition):

Die limitierte „Animal Crossing: New Horizons“-Edition der Nintendo Switch kommt mit einem Hell-Grünen und einem Hell-Blauen Joy-Con:

Nintendo Switch: „Animal Crossing: New Horizons“ (Limited Edition)

Alle Infos zur Switch zeigt euch unser Video:

Nintendo Switch Lite: Alle Farben

Die Switch Lite gibt es offiziell in vier Farben: Grau, Türkis, Gelb, Koralle.

In Grau:

Wie bei der klassischen Switch gibt es die Switch Lite auch in einfachem Grau:

Nintendo Switch Lite - Graue Edition

In Türkis:

Ihr möchtet an die Karibik und das blaue Meer erinnert werden? Die Switch Lite gibt es ebenfalls in Türkis beziehungsweise Blau-Grün:

Nintendo Switch Lite - Türkise Edition

In Gelb:

Gelb unterstützt angeblich die Konzentration. Wer konzentriert spielen möchte, greift zur gelben Switch Lite:

Nintendo Switch Lite - Gelbe Edition

In Koralle (Hell-Rot):

Etwas später kam die Korallen-Farbene Switch Lite hinzu:

Nintendo Switch Lite Korallen-Farbene Edition

Das beste Nintendo-Switch-Zubehör 2020

Switch-Controller: Alle Farben

Zur Nintendo Switch oder zur Lite-Variante könnt ihr zusätzliche Joy-Con bestellen – vor allem, wenn die ursprünglichen Joy-Con driften sollten. Mit diesen Joy-Cons könnt ihr der Switch auch eine einfarbige Optik geben:

Grau:

Grau: Joy-Con 2er-Set

Neon-Rot und Neon-Blau:

Neon-Blau/-Rot: Nintendo Joy-Con 2er-Set

Neon-Grün/-Pink:

Neon-Grün/-Pink: Joy-Con 2er-Set

Neon-Lila/-Orange:

Neon-Lila/-Orange: Joy-Con 2er-Set

Neon-Lila/-Orange:

Blau/Neon-Gelb: Joy-Con 2er-Set

Neon-Gelb:

Neon-Gelb: Joy-Con 2er-Set

Weitere Farbvarianten:

Mit sogenannten Controller-Wraps könnt ihr neue Kleider für eure eigenen Joy-Con bestellen, und so beispielsweise schöne Pastellfarben nutzen: Die Wraps könnt ihr euch beispielsweise über den Etsy-Shop fertigen lassen:

Eigene Joy-Con farben auswählen

Auf der offiziellen Nintendo-Webseite nintendo.com/switch/choose-your-joy-con-color könnt ihr eine virtuelle Switch mit euren gewünschten Joy-Con-Farben ausstatten und so prüfen, ob euch das Aussehen gefällt. Darunter werden euch dann entsprechende Joy-Con-Sets angezeigt, die ihr kaufen müsstet, um eure Switch genauso aussehen zu lassen, wie in eurer Vorschau.

Weitere Switch-Designs von „TheGrumpyCat“

Der Reddit-User „TheGrumpyCat“ hat eine Galerie auf Imgur angelegt, in der ihr sehr schöne Switch-Designs seht. Nintendo wird diese vermutlich nie umsetzen. Da müsste man schon einen Anbieter finden, der hierfür passende Wraps erstellt.

Ich selbst habe die Lila/Orangenen Joy-Con gekauft, weil mir die Optik am besten gefällt. Außerdem kann ich meine Switch dann mit dem blauen, roten, lilanen oder orangenen Joy-Con durchwechseln. Welche Farben gefallen euch am besten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare unterhalb dieses Artikels.

