Cooles Bundle zum günstigen Preis: Bei MediaMarkt bekommt ihr die Nintendo Switch Lite inklusive Animal Crossing: New Horizons gerade günstiger als im Einzelkauf.

Nintendo Switch Lite im Bundle mit Animal Crossing: New Horizons bei MediaMarkt

Der neue MediaMarkt-Prospekt steckt voller Gaming-Angebote und ein Bundle sticht besonders hervor: Zusammen mit dem beliebten Spiel Animal Crossing: New Horizons verkauft MediaMarkt die Lite-Variante der Nintendo Switch für 238,82 Euro. Wenn ihr euch für den MediaMarkt-Newsletter anmeldet, könnt ihr den Preis nochmal um 10 Euro auf nur 228,82 Euro senken.

Zum Angebot bei MediaMarkt

Die Nintendo Switch Lite ist noch in allen vier Farben (Türkis, Koralle, Grau und Gelb) erhältlich. Das MediaMarkt-Angebot gilt bis einschließlich 13. Juli 2020 bzw. solange der Vorrat reicht. Wer die Farben Koralle und Türkis bevorzugt, sollte nicht lange zögern. Diese sind am begehrtesten und könnten vor Ablauf der Aktion ausverkauft sein. Der Versand ist kostenlos, alternativ könnt ihr das Bundle auch in einer Filiale abholen.

Zum Angebot bei MediaMarkt

Nintendo Switch mit Animal Crossing bei MediaMarkt: Darum ist das Angebot so gut

Im Einzelkauf müsst ihr für die Konsole je nach Farbe immer noch ca. 200 Euro bezahlen, für das Spiel werden ca. 50 Euro fällig. Unterm Strich lassen sich also rund 20 Euro sparen. Da Nintendo-Schnäppchen rar gesät sind, lohnt sich das Bundle durchaus für alle, die Animal Crossing spielen wollen, aber noch keine Switch besitzen.

Animal Crossing: New Horizons ist außerdem ein Spiel, das sich wunderbar auf der Couch oder unterwegs (im Urlaub) zocken lässt. Dass man Games mit der Nintendo Switch Lite nur im Handheld-Format spielen kann, stört somit überhaupt nicht. Letztlich ist der Preis entscheidend: Die normale Nintendo Switch kostet aktuell über 300 Euro – ohne Spiel.