Nintendo Switch Lite im Preisverfall: Lidl trotzt der Corona-Krise

Die reguläre Switch ist gerade Mangelware, aber die Nintendo Switch Lite noch zu haben – und das sogar zu einem guten Kurs! Im Onlineshop von Lidl kostet die Konsole inklusive Versand nur 183,95 Euro. Wir zeichnen die Preisentwicklung nach.

Originalmeldung vom 9. Dezember:

Nintendo Switch Lite mittlerweile deutlich unter 200 Euro

Derzeit gibt es die Konsole in allen drei Farben (Grau, Gelb und Türkis) auf myToys zum unschlagbaren Preis von 180,94 Euro statt 199,99 Euro . Allerdings hat die ganze Sache einen kleinen Haken: Ihr bekommt den Rabatt nur, wenn ihr mit paydirekt zahlt.

So erhaltet ihr die Nintendo Switch Lite zum Bestpreis:

Kunden bei mytoys.de erhalten 10% Rabatt auf ihren Einkauf, wenn sie mit paydirekt zahlen. Wählt also an der Kasse die Zahlart paydirekt, erhaltet ihr automatisch einen Rabatt in Höhe von 20 Euro. Solltet ihr euch zusätzlich für den Newsletter anmelden, könnt ihr nochmal 2 Euro sparen. Somit werden am Ende inklusive Versandkosten nur 180,94 Euro für die Switch Lite fällig – laut idealo.de* der absolute Bestpreis. Die Aktion gilt noch bis einschließlich zum 31. Dezember 2019.

Nintendo Switch Lite für 181 Euro statt 200 Euro (UVP) bei myToys *

Hinweis: An der Kasse paydirekt als Bezahlmethode wählen. Der Rabatt wird automatisch gewährt.

Nintendo-Switch-Lite-Angebote in der jüngsten Vergangenheit

Da die Nintendo Switch Lite erst seit einigen Monaten offiziell auf dem Markt ist, ist noch nicht vorauszusehen, inwiefern die Konsole noch im Preis sinken wird. Beim Angebot für 180,94 Euro handelte es sich um den bisherigen historischen Bestpreis seit Release.

*Preisvergleich laut idealo.de.

Solltet ihr euch für den Kauf einer Switch Lite entscheiden, könnt ihr euch auch noch überlegen, ein Nintendo Switch Online-Abo abzuschließen. Diese Spiele gibt es nämlich kostenlos dazu:

Die Nintendo Switch Lite ist das kompakte Leichtgewicht und ein waschechter Handheld, der ohne abnehmbare Joy-Cons auskommt. Wer dennoch Interesse an der großen Schwester hat, findet hier die besten Angebote.