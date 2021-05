Bei Saturn könnt ihr euch aktuell die Nintendo Switch Lite für nur 199 Euro sichern – und bekommt im Bundle noch eine schicke Animal-Crossing-Tasche gratis obendrauf. Hier findet ihr alle Infos zu dem Switch-Deal.

Momentan habt ihr bei Saturn die tolle Gelegenheit, euch eine Nintendo Switch Lite in eurer Wunschfarbe zu kaufen – die tragbare Konsole ist in Gelb, Türkis, Koralle und Grau erhältlich. Dazu bekommt ihr außerdem noch eine Animal-Crosssing-Tasche für eure neue Switch Lite für insgesamt nur 199 Euro. Um euch den Rabatt zu sichern, müsst ihr einfach nur beide Artikel in euren Warenkorb legen. Das Angebot ist nur online und bis zum 31. Mai 2021 gültig.

Originalmeldung vom 05. Mai 2021:

Nintendo-Angebote bei Saturn: Switch Lite günstig im Bundle & Multibuy-Aktion

Nintendo-Fans können sich bei Saturn aktuell gleich über 3 Angebote freuen:

Nintendo Switch Lite im Bundle mit Animal Crossing: New Horizons + 3 Monate Switch Online + Tasche im Animal-Crossing-Design für 229,99 Euro: Der Deal lohnt sich, da Konsole, Spiel und Tasche im Einzelkauf deutlich teurer sind.

3 für 49 Euro Multibuy-Aktion: Zudem könnt ihr euch aktuell bei Saturn 3 Spiele zum Preis von 49 Euro sichern. Zugegeben, die Auswahl könnte ein paar mehr neue Titel beinhalten, doch dafür sind einige gute Klassiker mit dabei, wie z. B. Need for Speed, Civilization VI oder Coking Mama. 2. So geht's:

3 Spiele von der Aktionsseite auswählen In den Warenkorb legen Der Preis des günstigsten Spiels wird automatisch an der Kasse abgezogen

Schließt euch am besten mit Freunden zusammen, ab 59 Euro Bestellwert entfallen die Versandkosten. Der gleiche Titel kann auch mehrfach gekauft werden. Da Nintendo-Switch-Spiele in der Regel sehr preisstabil sind, könnt ihr durch die Aktion ein paar gute Schnäppchen machen.

Nintendo Switch Pro Controller + Spiel für 94,99 Euro: Tolles Bundle-Angebot, da hier 3 absolute Top-Games zur Auswahl stehen und ihr im Vergleich zum Einzelkauf deutlich günstiger wegkommt: Monster Hunter, Mario Kart oder Pokemon Snap.

