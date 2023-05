Mit Noa Kirel schickt Israel einen seiner größten Popstars zum Eurovision Song Contest 2023. Wir verraten euch mehr über die israelische Sängerin.

Bereits kurz nach dem Aus im Halbfinale von Michael Ben David und seinem Beitrag „I.M“ beim Eurovision Song Contest im Jahr 2022 gab die Israeli Public Broadcasting Corporation (IPBC) bekannt, den Auswahlprozess für das Jahr 2023 zu ändern und kehrte zu einer internen Künstlerauswahl zurück. Kurz darauf wurden auch schon Nägel mit Köpfen gemacht und Noa Kirel offiziell als Vertreterin für Israel beim ESC 2023 bekannt gegeben.

Noa Kirel: Bereits in frühen Jahren ein Popstar

Im jungen Alter von gerade einmal 14 Jahren veröffentlichte Noa Kirel ihre erste Single und wurde seit 2017 vier Jahre in Folge bei den MTV Europe Music Awards als „beste israelische Künstlerin“ ausgezeichnet. Auch im Schauspielbusiness konnte sich Kirel einen Namen machen und spielte in mehreren sehr erfolgreichen Serien und Filmen des Landes mit. Außerdem war sie Teil der Jury von „Israel’s Got Talent“. Während die aus einem Vorort von Tel Aviv stammende Musikerin ihre ersten Singles auf Hebräisch sang, sind gerade ihre zuletzt erschienenen Songs allesamt auf Englisch. Ihre Musikvideos werden auf YouTube millionenfach aufgerufen, wodurch sie sicherlich nicht zuletzt von The Hollywood Insider zu „Israel’s biggest pop star“ gewählt wurde. Ihre Musik ist eine Mischung aus Pop-Dance-Musik mit R'n'B-Einflüssen. Hier bekommt ihr einen kleinen ersten Vorgeschmack zu ihrer Musik:

ESC 2023: Auf den Weg in die Fußstapfen von „Toy“

Israel kommt, um zu gewinnen, denn es ist sicherlich kein Zufall, dass Noa's Song vom gleichen Produzententeam stammt wie der Song „Toy“ von Netta, die damit den ESC 2018 gewinnen konnte und den Contest 2019 nach Tel Aviv holte. Kirel selbst produzierte und schrieb mit am Song „Unicorn“. In dem Song geht es um die Akzeptanz und Einzigartigkeit von Frauen und darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Ihr Ziel ist es, ihre eigene Einstellung an andere Menschen weiterzugeben, die weniger selbstbewusst zu sich stehen können. Noa setzt sich außerdem für den Kampf gegen Antisemitismus ein und nutzt ihre Popularität und ihre Stimme, um dagegen vorzugehen.

Um euch die Wartezeit bis zum Auftritt beim ESC zu verkürzen, könnt ihr euch das Musikvideo zu „Unicorn“ hier ansehen:

Noa Kirel – Steckbrief

Name: Noa Kirel

Bürgerlicher Name: Noa Kirel



Geburtstag: 10. April 2001



Geburtsort: Raʿanana, Israel



Alter: 21 Jahre



Sternzeichen: Widder



Beruf: Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Moderatorin



Partner/Partnerin: Tomer Hacohen, Model und Schauspieler



Wohnort: unbekannt



Social Media: Instagram (@noakirel), TikTok (@noakirel), Twitter (@noakirel), Facebook (@noakirel)

Was ist der Eurovision Song Contest?

Der Eurovision Song Contest ist ein internationaler Musikwettbewerb, der jedes Jahr von der European Broadcasting Union (EBU) ausgerichtet wird. Teilnehmerländer aus Europa und einigen anderen Ländern treten mit selbst komponierten und produzierten Songs gegeneinander an. Der Gewinner wird durch ein kombiniertes Voting-System aus den Stimmen des Publikums und einer Fachjury ermittelt. Austragungsort in diesem Jahr ist Liverpool. Zwar hat die Ukraine den Eurovision Song Contest 2022 gewonnen, doch wegen des anhaltenden Krieges hat sich Großbritannien dazu bereit erklärt, als Gastgeberland einzuspringen. Wir verraten euch alles Wichtige zum ESC 2023.

Um euch die Zeit bis zum Eurovision zu verkürzen, gibt es bei Netflix einen Eurovision-Film mit Will Ferrell und Rachel McAdams in den Hauptrollen. Bei unseren Kolleg*innen bei Kino.de findet ihr den Trailer und mehr Infos zu „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“.

