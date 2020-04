Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling (ANC) sorgen für angenehme Ruhe auf Reisen und im Büro, indem sie Umgebungslärm aktiv ausblenden. Die Unterschiede in Sachen Preis, Ausstattung, Klang und Tragekomfort sind beim Kauf entscheidend – GIGA-Audioexperte Stefan stellt die besten kabellosen ANC-Modelle 2020 von Bose, Sennheiser, Master & Dynamic, Libratone, Marshall und TaoTronics vor.

Noise-Cancelling-Kopfhörer 2020: Alle Testsieger und Empfehlungen im Überblick

Platzierung Produkt Preis Angebot Stiftung-Warentest-Sieger 2020 (Over-Ear) Sennheiser Momentum Wireless 3 ca. 350 Euro Beste Geräuschunterdrückung (Over-Ear) Bose Headphones 700 ca. 300 Euro Zu Saturn Höchste Verarbeitungsqualität (Over-Ear) Master & Dynamic MW65 ca. 440 Euro Preistipp unter 100 Euro TaoTronics TT-BH085 ca. 50 Euro Kompakter Lifestyle-Kopfhörer (On-Ear) Marshall MID A.N.C. ca. 160 Euro Zu MediaMarkt True-Wireless-Earbuds mit Noise Cancelling Libratone Track Air+ ca. 200 Euro Zu Tink

Noise-Cancelling-Kopfhörer: So haben wir getestet und ausgewählt

Fast alle hier besprochenen Modelle hat GIGA-Audioexperte Stefan selbst ausprobiert. Zu einigen der Produkte findet ihr auf GIGA ausführliche Testberichte, die beim jeweiligen Modell verlinkt sind. Die Testmuster wurden uns dabei von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Vorgestellt werden hier zudem aktuelle und beliebte Kopfhörer-Modelle, die besonderes Lob von Presse und Kunden erhalten haben und sich daher für einen Kauf empfehlen.

Testsieger bei Stiftung Warentest 2020: Sennheiser Momentum Wireless (3. Generation)

Ziemlich teuer, dafür aber auch richtig gut: Der Sennheiser Momentum Wireless liegt nunmehr in der dritten Generation vor und kostet 349 Euro (UVP). Vorgestellt wurde das drahtlose Topmodell vom deutschen Hersteller erstmals auf der IFA 2019. Auf der Bestenliste der Stiftung Warentest ist der Momentum Wireless seit Februar 2020 auf dem ersten Platz zu finden, die Gesamtnote lautet „gut“ (1,7). Hervorzuheben ist das herausragende Abschneiden beim Klang (Teilnote 1,4), aber auch das „Befriedigend“ (2,7) beim Punkt „Stör­ein­flüsse“ (z. B. Geräusche bei Bewegung) – bis dato liegt allerdings kein ausführlicher Testbericht der Stiftung Warentest vor, der auf die Eigenschaften eingeht.

Ausführliche Erfahrungsberichte für den Sennheiser Momentum Wireless gibt es aber auf Bonedo (4,5 von 5 Sternen) oder bei Soundguys (englisch, 8,2 von 10 Punkten). Abschließend ein Namenshinweis: Gelegentlich ist das Modell der dritten Generation im Handel auch unter der Bezeichnung „Sennheiser New Momentum Wireless“ zu finden.

Vorteile:

Sehr gute Klangqualität mit angehobenem Bass und leicht zurückgenommenen Höhen („warme“ Abstimmung)

Erstklassige Verarbeitungsqualität: Bügel aus mattem Stahl, Polster aus echtem Leder. Auch das edle Gehäusedesign weiß zu gefallen.

Leichter Wechsel der Zuspieler: Merkt sich bis zu 8 verbundene Geräte (Handy, Laptop etc.) und kann mit den zwei letzten gleichzeitig verbunden bleiben (Multipoint-Bluetooth)

Nachteile:

Noise Cancelling: Die aktive Geräuschunterdrückung ist effektiv, aber nicht so gut wie bei den Spitzenmodellen von Bose und Sony

Software-Bedienung: Der Equalizer in der Handy-App „Sennheiser Smart Control“ ist etwas gewöhnungsbedürftig.

Sennheiser Momentum Wireless (3. Generation), Over-Ear-Kopfhörer mit ANC * Jetzt ab 349,00 € bei MediaMarkt Ähnliches Angebot bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.4.2020 11:15 Uhr

Der ANC-Over-Ear-Kopfhörer mit der besten Geräuschunterdrückung: Bose Headphones 700

Aktuelles Spitzenmodell des amerikanischen Herstellers Bose, der das Thema Noise Cancelling schon vor langer Zeit vom Profibereich (Flugzeugpiloten) in den Konsumentenmarkt holte. Die jahrelange Erfahrung des Unternehmens merkt man auch dem Modell Bose Headphones 700 an, das im Handel für rund 290 Euro erhältlich ist. Die Geräuschdämmung ist exzellent und kann in 11 Stufen geregelt werden, der Sound beim Musikhören ist toll abgestimmt und passend zu fast jeder Musikrichtung. Dank Multipoint Bluetooth kann spielend leicht zwischen verbundenen Geräten (z.B. Handy und Tablet) gewechselt werden, ohne das Bluetooth-Menü zu benötigen. Ausführliche Infos findet ihr im Test von GIGA (Wertung: 88 Prozent).

Vorteile:

Guter und angenehmer Klang

Noise Cancelling auf allerhöchstem Niveau

Gute Soundqualität auch beim Telefonieren (Headsetfunktion)

Multipoint-Bluetooth für schnellen Wechsel des Zuspielers

Nachteile:

Relativ hoher Preis

Nicht zusammenklappbar

Umfassende Nutzung erfordert Installation der dazugehörigen Smartphone App (Bose Music)

Bose Noise Cancelling Headphones 700 * Jetzt ab 283,98 € bei Amazon Ähnliches Angebot bei Cyberport Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.4.2020 7:11 Uhr

Der ANC-Over-Ear-Kopfhörer mit der besten Verarbeitung: Master & Dynamic MW65

Während die meisten Hersteller auf Kunststoff setzen, bekommt der Käufer eines MW65 von Master & Dynamic fein verarbeitetes Aluminium und echtes Leder geboten. Für den Sound sorgen 4- mm-Beryllium-Treiber – eine hochwertige Bestückung, die man in Billig-Modellen sicherlich nicht vorfinden wird. Mit einem Preis von ganz klar ein Luxusprodukt. Alex Bracetti von Tomsguide lobt in seinem Review die „bemerkenswerte Audio-Performance“ und die starke Akkulaufzeit. Die Klangqualität beim Telefonieren (HEadset-Funktion) sei aber enttäuschend für ein so teures Modell.

Vorteile:

Überragende Verarbeitungsqualität und feine Materialien

Klarer und dynamischer Klang

Gute Ausdauer: Bis zu 24 Stunden Laufzeit

Nachteile:

Sehr hoher Preis

Telefongespräche klingen dumpf

Master & Dynamic MW65 Over-Ear-Kopfhörer * Jetzt ab 433,98 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.4.2020 10:17 Uhr

Der beste ANC-Over-Ear-Kopfhörer für unter 100 Euro: TaoTronics TT-BH085

Der chinesische TaoTronics TT-BH085 ist populär bei Amazon, die katastrophale Bezeichnung lautet dort: . Man merkt also schon am Titel, dass man es mit einem „Billigheimer“ zu tun hat. Auch das Design des Kopfhörers dürfte so manchem irgendwie bekannt vor kommen … All das spielt aber keine Rolle, denn bei einem Preis von 49,99 Euro ist der TaoTronics ein absoluter Knaller für Sparfüchse. Da können die großen Markenhersteller einfach nicht mithalten. Kein Wunder ist das Ding ein Bestseller, der es in der immer mal wieder auf den ersten Platz bei Amazon schafft. Hinweis: Das Modell wird vom Hersteller auch unter der Bezeichnung „SoundSurge 85“ vertrieben.

Vorteile:

Erfüllt seinen Zweck in Anbetracht des niedrigen Preises überraschend gut

Nachteile:

Deutliche Abstriche in Sachen Haltbarkeit, Klangqualität und Tragekomfort im Vergleich zu Premiummodellen

TaoTronics Bluetooth TT-BH085 * Jetzt ab 49,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.4.2020 18:30 Uhr

Der beste kompakte ANC-On-Ear-Kopfhörer: Marshall MID A.N.C.

Manchen Nutzern sind Over-Ear-Kopfhörer zu wuchtig, sie bevorzugen kompaktere On-Ear-Modelle, bei denen die Ohren nicht komplett von großen Gehäusen eingeschlossen werden. So wie beim Marshall MID A.N.C. (rund 160 Euro), hier liegen die Polster auf den Ohrmuscheln auf. Wie bei Marshall üblich, wurde besonderer Wert auf das Design gelegt – dieser Kopfhörer hat mit seinem von Bühnentechnik inspiriertem Look und dem ikonischen Markenschriftzug eine Menge Style und ist ein echter Blickfang. Der Klang ist rockig und druckvoll, das passt wunderbar zu entsprechenden Musikrichtungen. Die Bedienung erfolgt über einen multidirektionalen Button, der ähnlich wie ein winziger Joystick funktioniert. Alle Infos zum Marshall Mid A.N.C. findet ihr im Test von GIGA (Wertung: 78 Prozent).

Eine Stufe edler und mindestens genau so cool ist der Beats Solo Pro von Apple der im GIGA-Test auf eine Wertung von 84 Prozent kam. Mit einem Preis von ist der Beats aber auch deutlich teurer und zudem eher auf die Nutzung im Zusammenspiel mit iPhones optimiert. Der MID A.N.C. ist so gesehen die vernünftigere Wahl, wenn es ein On-Ear sein soll, der optisch was her macht.

Vorteile:

Spaßbetonter Klang mit kräftigem Bass

Effektives Noise Cancelling

Markantes Retro-Design

Nachteile:

Klangabstimmung ist nichts für Liebhaber musikalischer Feinheiten

Tragekomfort könnte besser sein

True-Wireless-Earbuds mit Noise Cancelling: Libratone Track Air+

In-Ear-Kopfhörer bieten meist eine recht hohe Isolation von Umgebungslärm, weil sie die Ohrkanäle mit Silikonpassstücken abdichten. Bei den Libratone Track Air+ ( ) sind diese etwas flacher als üblich geformt, sodass sie ein weniger ausgeprägtes Gefühl von „Korken in den Ohren“ vermitteln. Die Besonderheit ist beim Track Air+ das zusätzlich integrierte Aktive Noise Cancelling, es werden also vor allem tiefe Frequenzen wie das Rumpeln der U-Bahn elektronisch herausgefiltert. Der Effekt ist nicht so stark wie bei den oben genannten Over-Ear-Modellen (z.B. Bose Headphones 700), aber dennoch ausreichend. Alle Infos zu den Libratone Track Air+ findet ihr im Test von GIGA (Wertung: 84 Prozent).

Branchenkenner haben zurecht auch den Sennheiser Momentum True Wireless 2 ( ) und die Apple AirPods Pro (rund 280 Euro) auf dem Schirm, die beide noch besser klingen. Trotzdem ist der Libratone Track Air+ unser „Liebling der Herzen“, weil er ein gutes Preis-Leistungsverhältnis vorweist und sich im Alltag fast genau so gut bewährt hat, wie seine teuren Konkurrenten.