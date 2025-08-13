Notentriegelung im Kofferraum: Das solltet ihr beachten, bevor ihr sie betätigt

Euer Auto hat ein Sicherheitsfeature, welches ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt. Wann und wie ihr es nutzen könnt, erfahrt ihr hier.



Diesen Mechanismus solltet ihr kennen

In eurem Fahrzeug versteckt sich ein Sicherheitsmechanismus, der von euch vermutlich noch nie genutzt wurde. Aber im Fall der Fälle ist es hilfreich zu wissen, dass es ihn gibt. Es handelt sich um die Notfallöffnung eures Kofferraums.

Heutige Fahrzeuge sind in der Regel mit einem Notfallmechanismus ausgestattet, der den Kofferraum von der Innenseite des Autos öffnen lässt – selbst, wenn es von draußen nicht mehr funktioniert. Dies ist nicht nur in Notfällen hilfreich, sondern auch dann, wenn beispielsweise der Strom im Fahrzeug nicht mehr funktioniert und der Kofferraum dringend geöffnet werden muss.

Wichtig: Damit die Öffnung im Worst-Case wirklich funktioniert, sollte ihr sie nicht leichtfertig nutzen. Solltet ihr euch nicht sicher sein, dass mit der Öffnung alles in Ordnung ist, solltet ihr sie bei eurer Herstellerwerkstatt einmal überprüfen lassen.

Diese Notentriegelungen gibt es

Je nach Fahrzeug gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Im einfachsten Fall gibt es schon vorne an der Tür, am Lenkrad oder an der Mittelkonsole einen Knopf, den ihr drückt – damit wird der Kofferraum manuell geöffnet.

Bei anderen Fahrzeugen kann die Notöffnung eures Kofferraums etwas umständlicher sein. Hierfür müsst ihr selbst von innen in den Kofferraum klettern. An der Heckklappe ist dann eine kleine Abdeckung zu finden. Diese verdeckt einen Seilzug, der von innen das Öffnen des Kofferraums ermöglicht.

Außerdem gibt es beispielsweise bei Hyundai die Möglichkeit, mit einem flachen langen Gegenstand die Heckklappe zu öffnen. Hierfür müsst ihr diesen in die Öffnung an der Innenseite hineinführen und in Pfeilrichtung bewegen. Wenn ihr nun die Heckklappe drückt, öffnet sich diese (via Hyundai).

Bevor ihr euch an den Tricks versucht, solltet ihr auf jeden Fall das Handbuch eures Fahrzeugs ansehen. In diesem werden weitere und spezielle Hinweise gegeben, wie ihr den blockierten Kofferraum wieder öffnen könnt.

Auf langen Reisen solltet ihr einiges beachten, um möglichst sicher unterwegs zu sein. Im Video geben wir euch Tipps.

Muss der Kofferraum zu öffnen sein?

Fahrzeugtüren müssen aus Sicherheitsgründen jederzeit problemlos bedienbar sein. Da der Kofferraum allerdings nicht als Fahrgastinnenraum zählt – und sowieso niemals Personen in diesem transportiert werden dürfen – gilt diese Regelung hier nicht. Allerdings sollten in diesem Fall sicherheitsrelevante Ausstattungen wie Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste vorne im Fahrzeug gelagert werden (via T-Online).

In den USA hingegen gibt es Gesetze, die die Notöffnung des Kofferraums vorschreiben, damit Personen, die sich im Kofferraum befinden, diesen jederzeit verlassen können (via Cornell Law School).

