NSYNC: Reunion, neuer Song & Tour 2024? Das ist bekannt

*NSYNC gehört zu den legendärsten Bands der 90er-Jahre. 2001 ist das letzte Album „Celebrity“ erschienen. Lange Zeit gab es nur von Justin Timberlake als Solo-Künstler neue Hits zu hören, nicht aber von *NSYNC gemeinsam. Das könnte sich bald möglicherweise ändern. So gibt es seit Mitte August 2023 Gerüchte über eine Reunion von *NSYNC. Wo kommen die Gerüchte her und wie stehen die Chancen auf eine Tour 2024?

Vor allem bei TikTok tauchen viele Videos auf, in der über eine Reunion von *NSYNC gesprochen wird und die eine Tournee für das 2024 Aussicht stellen. Was steckt dahinter und wo kommen die Gerüchte her?

Kommt einer neuer *NSYNC-Song mit allen Mitgliedern?

Offizielle Informationen über ein Comeback von Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick und Lance Bass gibt es nicht. Dennoch gibt es gleich mehrere Anzeichen, dass die Band in ihrer kompletten Besetzung wieder zurückfinden könnte. Alle Gerüchte gehen auf den anstehenden Release des neuen, dritten „Trolls“-Films zurück. Für den Animationsfilm wurde Justin Timberlake bereits als Sprecher für die Rolle von „Branch“ bestätigt. Im Verlauf der Handlung soll Branch auf seine 3 Brüder treffen. Gemeinsam waren sie früher eine erfolgreiche Boyband („BroZone“) die sich wieder vereinen soll – ein Ausblick auf die Realität?

Der Trailer zum neuen „Trolls“-Film:

Trolls – Gemeinsam Stark - Trailer Deutsch

*NSYNC: Reunion 2024 – das steckt hinter den Gerüchten

Angeheizt werden die Gerüchte durch Plakate, die anlässlich des Film-Releases in New York aufgehängt wurden. Bei TikTok kann man diese Plakate anschauen:

Dort ist der Buchstabe „N“ mit dem Sternchen zu sehen, ganz so, wie es auch beim offiziellen Band-Logo der Fall ist. Auf dem Plakat ist ein QR-Code, der auf eine Webseite verweist. Dort hört man ein kurzes Song-Snippet. Dabei könnte es sich um die Vorschau zu einem neuen *NSYNC-Song mit dem Titel „Take You To A Better Place“ handeln (zur Seite). Weitere Informationen zu einer möglichen *NSYNC-Reunion gibt es derzeit nicht. Eine gemeinsame Tour für 2023 ist im Hinblick auf das fortgeschrittene Jahr eher ausgeschlossen. Ob man das Comeback über einen Filmauftritt hinausgeht und man mit Konzerten oder sogar einem neue Album für 2024 rechnen kann, ist derzeit unklar. Möglicherweise bleibt die Reunion auf den Release des neuen Trolls-Films „Gemeinsam stark“ begrenzt. Der Film kommt am 19. Oktober 2023 in die Kinos.

Zur Einstimmung auf den Kinofilm könnt ihr die ersten beiden Teile im Stream sehen:

Der erste „Trolls"-Film aus dem Jahr 2016 ist in der Flatrate bei Amazon Prime verfügbar.

„Trolls World Tour" aus dem Jahr 2020 gibt es in einer Abo-Flatrate, man kann den Stream aber leihen oder kaufen.

*NSYNC Tour 2024: Bislang nichts in Aussicht

Im Film-Trailer gibt es einige Anspielungen auf Boybands der 90er-Jahre. So fällt dort der Satz:

„Wir laufen nicht mehr in sync.“

Allerdings fallen in der gleichen Szene weitere Anspielungen auf andere Boy-Groups der 90er:

„Wir wurden von Boys to Men und jetzt gibt es nur noch One Direction für uns: zu den Backstreets.“

Die größten NSYNC-Hits aus den 90er-Jahren könnt ihr hier im Stream anhören:

Das letzte neue Lied von *NSYNC, „Girlfriend“, stammt aus dem Jahr 2002. Danach ging die Band getrennte Wege, es gab lediglich vereinzelt gemeinsame Auftritte, zum Beispiel 2013 bei der Verleihung der „MTV Video Music Awards“. Auch wenn die Band seit Jahren nichts mehr zusammen gemacht hat, ist eine Reunion, die über den Filmauftritt hinausgeht, nicht ausgeschlossen. Im Januar 2021 gab der Mega-Star Justin Timberlake bei „The Radio Times“ an, dass zwar kein unmittelbares Comeback bevorsteht, er aber „niemals nie“ zu einer erneuten Zusammenkunft der 5 Band-Mitglieder sagen würde (Quelle: Mirror).

Lance Bass hat ebenfalls eine Reunion in Aussicht gestellt. Falls Timberlake aufgrund seines Solo-Erfolgs keine Zeit oder Lust auf eine erneute Teilnahme bei *NSYNC hätte, schlägt er Darren Criss von Glee als seinen Ersatz vor (Quelle: Billboard).

