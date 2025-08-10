Nützlich oder störend? Was euch die automatische Türverriegelung im Auto bringt

Bei modernen Autos verriegeln sich die Türen während der Fahrt automatisch. Doch wie nützlich ist dieses Feature? Wir klären euch auf.

So funktioniert die automatische Türverriegelung im Auto

Die automatische Türverriegelung an Autos, auch als Autolock bezeichnet, ist eine Funktion, die die Sicherheit der Insassen steigert. Denn sie verhindert, dass Unbefugte die Türen von außen öffnen können. Gleichzeitig können die Passagiere die Türen nicht versehentlich von innen öffnen. Inbegriffen ist dabei auch die Heckklappe.

Standardmäßig verriegelt Autolock alle Türen, sobald ihr mit dem Auto eine Geschwindigkeit von 15 bis 20 km/h erreicht (nach Angaben von Ford). Die Werte variieren je nach Hersteller. Aufgeschlossen werden die Türen erst wieder, wenn ihr die Zündung ausschaltet.

Diese Vorteile bietet euch Autolock

Bei einem Unfall stellt die automatische Türverriegelung übrigens kein Hindernis für die Rettung dar. Das System deaktiviert sich automatisch bei starken Verzögerungen oder wenn ein Airbag ausgelöst wird. Die Zentralverriegelung könnt ihr außerdem per Knopfdruck vom Fahrersitz aus deaktivieren, sodass ihr die Autotüren wieder von innen und außen öffnen könnt.

Diese Vorteilen bietet euch das Feature unter anderem:

Im Vergleich zur manuellen Zentralverriegelung müsst ihr nicht daran denken, die Türen zu verriegeln, wenn ihr euch schützen wollt.

Darüber hinaus handelt es sich um ein verlässliches System, das sich nach der Fahrt automatisch deaktiviert, sodass ihr euch darum nicht kümmern müsst.

Bei vielen Automodellen könnt ihr die Einstellungen zusätzlich anpassen. Autolock greift dann beispielsweise schon, wenn ihr den Parkmodus verlasst.

Sicherheitshalber auch Kindersicherung nutzen

Moderne Fahrzeuge verfügen zusätzlich über eine klassische mechanische Kindersicherung an den hinteren Türen. Sie verhindert das Öffnen der Türen von innen. Dabei handelt es sich um ein mechanisches Bauteil, das ihr selbst aktivieren und deaktivieren müsst.

Um auf der sicheren Seite zu sein, solltet ihr die Kindersicherung zusätzlich zur Türverriegelung nutzen. So ergänzen sich zwei voneinander unabhängige Systeme und sorgen auch im Stand für zuverlässige Sicherheit.