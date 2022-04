So einen heftigen Rabatt sieht man nicht oft: Für kurze Zeit gibt es den Windows-Klassiker Solitaire im Deluxe-Bundle schon für kleine 99 Cent. Normalerweise möchte Nintendo für das Game 14,99 Euro haben. Die Spielvarianten Klondike, Freecell und Spider sind inklusive.

Nintendo Switch: Solitaire Deluxe Bundle für 0,99 Euro

Mit einem sehenswerten Rabatt bietet Nintendo gerade das Spiel Solitaire Deluxe Bundle in seinem eShop an. Eigentlich sollen für das 3-in-1-Game 14,99 Euro auf den Tisch gelegt werden. Für kurze Zeit ist das Spiel aber deutlich günstiger zu bekommen, denn über den Rabatt in Höhe von ganzen 93 Prozent fallen jetzt nur noch 99 Cent an. Das Angebot ist wie immer zeitlich begrenzt und gilt noch bis zum 2. Mai 2022.

Wie es sich für ein Bundle gehört, sind bei dem Angebot mehrere Spiele vorhanden – wobei man in diesem Fall eher von Spielmodi sprechen sollte. Die beliebten Varianten Klondike, Freecell und Spider stehen in bekannter Form bereit. Das Aussehen des Spiels kann individuell angepasst werden. Als Bonus lassen sich beim Solitaire Deluxe Bundle Kartendecks und Hintergründe freispielen. Leicht übertrieben spricht Nintendo sogar von „atemberaubenden“ Animationen.

Neben einer klassischen 2D-Ansicht steht auch ein 3D-Modus zur Verfügung. Das Game ist per Touchscreen, Joy-Con und Pro-Controller spielbar. Für neue Spieler hat der Hersteller an ein Tutorial gedacht, auch eine Rückgängig-Funktion darf nicht fehlen. Mehr als 70 Errungenschaften lassen sich gewinnen. Wie bei Solitaire-Games üblich, warten nach dem Spiel detaillierte Statistiken (Quelle: Nintendo).

Mehr zum Game im Trailer:

Solitaire Deluxe Bundle für die Nintendo Switch

Solitaire: Windows-Klassiker seit 1990

Bei Solitaire handelt es sich nicht nur um ein beliebtes Kartenspiel, sondern auch um ein echtes Windows-Urgestein. Bereits seit dem Jahr 1990 steht das Spiel in der Klondike-Variante auf Windows-PCs zur Verfügung. Die Switch-Variante ist natürlich deutlich jünger und kam im April 2020 auf den Markt.