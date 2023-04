Ihr könnt euch gerade das Xiaomi Redmi Smart Band Pro bei Amazon zum absoluten Sparpreis sichern. Der Fitness-Tracker unterstützt euch nicht nur bei sportlichen Aktivitäten, sondern überwacht auch euren Schlaf und bietet den ganzen Tag über nützliche Funktionen. Wir haben die Details für euch.

Xiaomi Redmi Smart Band Pro zum Schleuderpreis bei Amazon

Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 49,99 Euro bekommt ihr den Activity-Tracker bei Amazon für nur 29 Euro (Angebot bei Amazon anschauen). Auch bei MediaMarkt-Saturn ist der Tracker gerade zu diesem Preis im Angebot (bei MediaMarkt ansehen). Jedoch kommen hier noch 2,99 Euro Versandkosten hinzu. Im Preisvergleich fallen mindestens 34 Euro beim nächsten Händler an, somit handelt es sich hier um ein tolles Schnäppchen.

Xiaomi Redmi Smart Band Pro Statt 32 Euro: Activity Tracker mit Breath-Monitor, Schlaf-Monitor, Kalorien-Tracker, Musik-Spieler und Always-On-AMOLED-Display. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.04.2023 12:55 Uhr

Nicht vergessen: Prime-Kunden zahlen wie immer keine zusätzlichen Versandkosten. Wenn ihr aber diesen Tracker als Nicht-Prime-Kunde kaufen wollt, solltet ihr noch Artikel bis zum Bestellwert von 39 Euro dazu bestellen, um kostenlosen Versand zu erhalten. Wenn ihr darunter bleibt, zahlt ihr 3,99 Euro für den Versand. Alternativ könnt ihr Amazon Prime auch 30 Tage lang kostenlos testen und euch so die Versandkosten sparen. Kündigen geht im Testzeitraum jederzeit.

Neben kostenlosem Versand bietet eine Prime-Mitgliedschaft viele weitere Vorteile:

Was bietet euch das Xiaomi Smart Band Pro?

Das Xiaomi Redmi Smart Band Pro ist ein hochwertiger Fitness-Tracker, der euch bei sportlichen Aktivitäten unterstützt und hilft, eure Fitness-Ziele zu erreichen. So könnt ihr zum Beispiel eure Laufstrecke, Geschwindigkeit und verbrannten Kalorien messen. Auch Schwimmaktivitäten werden erfasst, da das Smart Band wasserfest ist. Zudem könnt ihr das Smart Band mit einem beliebigen Android-Handy und iPhone verwenden. Das Modell verfügt dabei über eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen.

Ebenso wichtig wie regelmäßige Bewegung ist ausreichend Schlaf. Das Xiaomi Redmi Smart Band Pro überwacht eure Schlafqualität und gibt euch Feedback, wie lange ihr in den verschiedenen Schlafphasen verbracht habt. Zudem könnt ihr euch mithilfe der Smart-Wecker-Funktion sanft wecken lassen, indem das Smart Band euch zu einem optimalen Zeitpunkt innerhalb eines bestimmten Zeitfensters weckt. Dies kann auch lautlos per Vibration am Handgelenk geschehen, damit andere Personen dabei nicht gestört werden.

Mehr als 2.000 Kunden bei Amazon haben ihre Bewertung hinterlassen und vergeben gute 4,3 von 5 Sternen. Gelobt werden dabei vor allem die gute Verarbeitung und der hohe Tragekomfort des Smart Bands. Insgesamt bietet euch das Modell also ein gutes Gesamtpaket und kann sowohl für sportliche Aktivitäten als auch für den Alltag genutzt werden.

