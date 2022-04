Mit einem sagenhaften Rabatt von 85 Prozent lockt Nintendo in seinen eShop. Da gibt es das Kampfspiel Dragon Ball FighterZ ab sofort und für kurze Zeit für nur noch 8,99 Euro. Ursprünglich hat das Switch-Game 59,99 Euro gekostet. Das Angebot ist zeitlich begrenzt.

Nintendo Switch: Dragon Ball FighterZ für 8,99 Euro

Für die Nintendo Switch gibt es im eShop gerade ein neues Angebot. Wer sich in den nächsten Tagen für Dragon Ball FighterZ entscheidet, wird nicht mehr ganz so strak zur Kasse gebeten. Nun reichen schon 8,99 Euro für das Kampfspiel aus. Durch den Rabatt von 85 Prozent kostet das Game nicht mehr 59,99 Euro. Wie immer ist das Angebot zeitlich begrenzt, es gilt bis zum 16. April 2022. Dann ist der Rabatt wieder verschwunden.

Für Dragon Ball FighterZ haben die Entwickler von Arc System Works einige Preise einheimsen können. Ausgezeichnet wurde das Spiel bei Veröffentlichung unter anderem als „Best Fighting Game“. Bei den ESPN Esports Awards gab es sogar den Titel als „Game of the Year“. Bei Fans von Dragon Ball kommt das Spiel ebenfalls gut an, wie der Sieg bei den Gamers‘ Choice Awards als „Fan Favorite Fighting Game“ verdeutlicht. Bis Ende 2021 wurde Dragon Ball FighterZ insgesamt 8 Millionen mal verkauft.

Die Basisliste umfasst 21 spielbare Charaktere, wobei drei zusätzliche im Laufe des Spiels freigeschaltet werden können. Jeder Spieler wählt drei Charaktere aus, um ein Team zu bilden. Ein Charakter wird gesteuert und kann jederzeit mit einem der anderen ausgetauscht werden. Da es sich „nur“ um das reine Dragon Ball FighterZ handelt, sind Charaktere von DLCs nicht mit von der Partie (Quelle: Nintendo).

Mehr zu Dragon Ball FighterZ im Video:

DRAGON BALL FighterZ - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2018

Dragon Ball FighterZ für die Nintendo Switch

Auf der Nintendo Switch steht Dragon Ball FighterZ seit September 2018 zur Verfügung. Andere Systeme hatten zunächst den Vorzug erhalten. Schon im Januar 2018 erschien das Game für die PlayStation 4, Xbox One und Windows.