Die Mehrwertsteuer-Aktion bei Samsung läuft bald aus, bei der ihr einen ordentlichen Rabatt auf Smartphones, Smartwatches, Tablets und Zubehör bekommt. GIGA hat alle Angebote durchgerechnet und verrät euch die Deals, die wirklich zu Bestpreisen verkauft werden.

Samsung startet Mehrwertsteuer-Aktion

Bei Samsung läuft vom 07. bis zum 11. Mai 2020 eine Mehrwertsteuer-Aktion, bei der ihr effektiv etwa 16 Prozent beim Kauf sparen könnt. Wieso sind es nicht 19 Prozent? Weil ihr natürlich nicht steuerfrei einkauft, sondern auf den Kaufpreis mit Steuern einen Rabatt von 19 Prozent erhaltet, sodass ihr bei 15,966 Prozent landet. Das lohnt sich besonders bei neuen Produkten, die bisher noch nicht so stark im Preis gefallen sind. Deswegen haben wir für euch nachfolgend die Deals zusammengesucht, die sich wirklich lohnen. Ihr könnt auf der Aktionsseite aber natürlich auch selbst noch einmal alles durchschauen. Als Vergleichspreis haben wir übrigens nicht den Preis aus dem Samsung-Shop aufgeführt, sondern den aktuellen Online-Bestpreis auf Preisvergleichsportalen.

Die besten Angebote in der Übersicht

Smartphones

Tablets

Samsung Galaxy Tab A 8.0 für 133,61 Euro statt 159 Euro

Notebooks

Samsung Galaxy Book S für 923,53 Euro statt 1.099 Euro

Kopfhörer

Wie ihr seht, gibt es das ein oder andere Angebot bei Samsung, das sich wirklich lohnt. Besonders bei Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones, bei denen der Preisverfall sowieso relativ gering ausfällt, kommt der Rabatt voll zur Geltung. So kann man sich für kurze Zeit ein gutes Handy zum kleinen Preis sichern. Ansonsten könnt ihr gerne noch in den anderen Angeboten stöbern. So gibt es beispielsweise auch einiges an Zubehör für eure Samsung-Handys günstiger.