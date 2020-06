Bildquelle: GIGA

Auf der Suche nach einem wirklich gescheiten Gaming-Headset? Dann solltet ihr einen Blick auf das aktuelle Angebot von Beyerdynamic werfen. Die Audioschmiede bietet gerade eines seiner besten Gaming-Headsets als B-Ware zum Sparpreis an. GIGA klärt, für wen sich das Angebot wirklich lohnt.

Das Beyerdynamic MMX 300 gehört definitiv zu einem der besten Gaming-Headsets auf dem Markt. Kein Wunder also, dass der Hersteller normalerweise knapp 300 Euro für das Gerät. Doch nun gibt es das Top-Headset als B-Ware zum aktuellen Bestpreis. 205,00 Euro kostet die Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon – eine ganz schöne Stange Geld, wird man sich im ersten Moment denken. Dafür bekommt man hier aber auch ein echtes Qualitätsprodukt.

Die Eigenschaften im Überblick:

Treiber: 40-mm-Treiber mit einem Widerstand von 32 Ohm

Soundkanäle: Stereo

Verbindungstyp: kabelgebunden: 3,5-mm- oder 6,35-mm-Klinke

Frequenzabdeckung: 5 Hz - 35 kHz

Mikrofon: eingebauter Popp-Schutz / aufgenommene Frequenzen: 30 Hz - 18 kHz

Gewicht: 332 Gramm ohne Kabel

Kompatibilität: PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Smartphone, Tablet

Produkt-Einschätzung: Sehr gut

Spitzenklang in allen Belangen. Das Beyerdynamic MMX 300 ähnelt in seiner Klangcharakteristik ganz klar dem bekannten DT 770 Pro. Obwohl Mitten und auch hohe Töne sehr klar erkennbar sind, kann das MMX 300 auch fantastatisch mit Bässen umgehen. Beim Mikrofon hat sich Beyerdynamic ebenfalls keine Blöße gegeben. Im Vergleich zu einem echten Großmembraner klingt es zwar etwas dumpf, aber immer noch besser als die meisten anderen Headsets auf dem Markt. Die Stimmaufnahmen wirken stets sehr warm und basslastig, manchmal können einige Zisch- und Plopp-Laute leider nicht vom Popp-Schutz abgefangen werden.

Der Tragekomfort ist tadellos. Auch wenn das Headset mehrere Stunden am Stück getragen wird, bekommt man weder Kopf- noch Ohrenschmerzen – und das trotz des verhältnismäßig hohen Gewichts von 332 Gramm. Dank Klinkenanschluss kann das Beyerdynamic an den meisten Endgeräten betrieben werden. Dazu gehören der PC, Mac-Geräte, Smartphones und natürlich Konsolen wie die Xbox One, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch.

Deal-Einschätzung: Gut

Rund 200 Euro schüttelt natürlich nicht jeder mal so einfach aus dem Ärmel – doch seid euch versichert: Das Geld ist das Gaming-Headset wirklich wert. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass das Beyerdynamic MMX 300 sonst etwa 240 bis 250 Euro kostet. Wer keine Lust mehr auf billige Headsets mit dumpfen Klang und unterirdischem Mikrofon hat, kann bei diesem Angebot bedenkenlos zuschlagen.

Auch der Umstand, dass es sich hierbei um B-Ware handelt, fällt bei Beyerdynamic kaum ins Gewicht. Die Audioschmiede stellt bei jedem Gerät vorab sicher, dass sowohl die Qualität stimmt und der volle Funktionsumfang gegeben ist. Auch alle Kabel und die hochwertige Transportbox liegen dem Headset bei.