Nur noch wenige Stunden gewährt der TV-Streaming-Anbieter waipu.tv ordentlich Rabatt auf alle seine Pakete, inklusive Netflix-Abo. Im Rahmen einer Osteraktion gibt es alle „waipu.tv + Netflix“-Bundles um 50 Prozent reduziert. Wer waipu.tv mit oder ohne Netflix günstig abonnieren möchte, sollte sich jedoch ranhalten.

Streaming-Schnäppchen: waipu.tv + Netflix mit 50 % Rabatt

TV-Streaming ist im Trend, die Vorteile liegen auf der Hand: Ihr könnt immer und überall eure Lieblings-Sendungen und -Programme genießen, unabhängig von der Sendezeit. Egal ob zu Hause auf der Couch oder unterwegs über Tablet oder Smartphone – TV-Streaming funktioniert überall, wo ihr Internet habt. Einer der bekanntesten deutschen TV-Streaming-Anbieter ist die zur Freenet AG gehörige Plattform waipu.tv.

Aktuell bekommt ihr dort stolze 50 Prozent Rabatt auf die Pakete „Perfekt Plus mit Netflix“ in 3 Varianten – Basis, Standard und Premium. Neben dem sowieso schon üppig ausgestatteten waipu.tv-Angebot gibt es also den Streaming-Riesen Netflix gleich mit dazu. Der Unterschied der Pakete liegt darin, wie viele Streams ihr gleichzeitig laufen lassen könnt und wie gut die Bildqualität ist:

Basis beinhaltet 1 Stream und SD -Qualität für 9,75 Euro monatlich

beinhaltet Stream und -Qualität für 9,75 Euro monatlich Standard bietet 2 Streams und HD -Qualität für 12,25 Euro monatlich

bietet Streams und -Qualität für 12,25 Euro monatlich Premium bietet 4 Streams und UHD-Qualität für 14,75 Euro monatlich

Das „Perfekt Plus mit Netflix Standard“ mit 183 Sendern (160 davon in HD) kostet 12,25 Euro statt 24,49 Euro im Monat. Das ist ein echt gutes Angebot, wenn man bedenkt, dass Netflix (mit HD-Stream) allein normalerweise schon 17,99 Euro im Monat kostet, waipu.tv schlägt im Normalfall mit mindestens 12,99 Euro pro Monat zu Buche. Eine ordentliche Ersparnis also.

Beim Premium-Paket spart ihr sogar über 14 Euro pro Monat gegenüber dem normalen Paketpreis. Aufs Jahr gerechnet sind das über 168 Euro Ersparnis.

waipu.tv Oster-Aktion: Das solltet ihr beachten

Die Aktion gilt nur noch bis 24.4.2022, wer sich für die Aktion interessiert, sollte also schnell zugreifen.

Wer bereits ein Netflix-Abo hat und sich dennoch für ein waipu-Abo interessiert, bekommt ein Paket ohne Netflix-Abo ebenfalls um 50 Prozent reduziert.

waipu.tv ist monatlich kündbar. Ihr geht also kein Risiko ein, sondern könnt den Dienst erstmal testen und bei Bedarf einfach wieder kündigen. Ab dem 13. Monat zahlt ihr aber wieder den Vollpreis. Die Kündigung geht mit wenigen Klicks im Account. Die waipu.tv-App könnt ihr euch kostenlos für Android und iOS herunterladen.

waipu.tv – Live TV-Streaming Entwickler: EXARING AG

waipu.tv - Live TV Streaming Entwickler: EXARING AG

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).