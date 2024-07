Nur wenige Stück verfügbar: Aldi verkauft E-Lastenrad richtig günstig

Für den Wocheneinkauf, Kindertransport oder Ausflug an den Badesee: E-Lastenräder sind richtig praktisch – und oft sehr teuer. Bei Aldi gibt es für kurze Zeit aber ein E-Lastenrad mit 32 Prozent Rabatt. Doch ihr solltet schnell sein: Vom Prophete-Cargobike sind nur noch wenige Stück verfügbar.

Aldi verkauft E-Lastenrad zum Bestpreis

Für 2.749 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) verkauft der Discounter ein E-Lastenrad von Markenhersteller Prophete. Für das schicke Cargobike ist das der aktuelle Bestpreis, im Vergleich zur UVP sparen Käufer sogar satte 32 Prozent. Für Transport und Versand müsst ihr zusätzlich noch einmal 45,90 Euro zahlen. Wer Interesse hat, sollte aber schnell sein. Denn laut Aldi sind aktuell nur noch weniger als 25 Stück verfügbar.

Anzeige

E-Lastenrad von Prophete Bis zu 120 Kilometer Reichweite, mit großer Transportbox und gepolsterter Sitzfläche, Anschnallgurte und Regenhaube. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 15:53 Uhr

Das Prophete Cargo E-Bike Plus 22 ETL 10 ist ein vielseitiger Lastenesel für den Alltag. Mit seinem kräftigen AEG-Motor und dem 630-Wh-Akku bewältigt es mühelos Strecken von bis zu 120 km – je nach Unterstützungsstufe und Zuladung. Damit ist es ideal für längere Fahrten, sei es zum Einkaufen, zur Arbeit oder für den Transport von Gepäck und Kindern. Die gepolsterte Sitzfläche mit Anschnallgurten macht es zum idealen Begleiter für Eltern, während die Regenhaube die kleinen Passagiere vor unerwarteten Schauern schützt.

Anzeige

Für zusätzliche Sicherheit und Komfort ist das E-Bike mit hydraulischen Scheibenbremsen und einer hochwertigen LED-Lichtanlage ausgestattet. Die LED-Lichtanlage mit 70 Lux sorgt für Sichtbarkeit im Straßenverkehr, was besonders in der Dämmerung und bei schlechten Lichtverhältnissen von Vorteil ist. Das Steuer-Display an der Lenkstange bietet eine intuitive Bedienung und ermöglicht es, die wichtigsten Informationen wie Geschwindigkeit und Akkustand stets im Blick zu behalten.

Mit seinem Unisex-Cargo-Rahmen und der stabilen Bauweise kann das Cargo-E-Bike ein maximales Gesamtgewicht von 170 Kilo tragen, was es äußerst vielseitig und belastbar macht. Die 8-Gang Kettenschaltung von Shimano und der Memory-Foam-Sattel tragen ebenfalls zum Fahrkomfort bei. Praktische Features wie der Zweibeinständer und die Aluminium-Hohlkammerfelgen bieten zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit.

Für wen lohnt sich das Prophete-Cargobike bei Aldi?

Das Prophete Cargo E-Bike Plus 22 ETL 10 ist der perfekte Stadtbegleiter für Familien und Pendler, die viel transportieren und dabei das Auto stehen lassen wollen. Mit seiner hohen Reichweite, dem kinderfreundlichen Design und Extra-Sicherheitsfeatures macht es Lastentransporte zum Kinderspiel. Obendrein schont es Umwelt und Geldbeutel – und Parkplatzsorgen sind auch passé.

Anzeige

E-Lastenrad von Prophete Bis zu 120 Kilometer Reichweite, mit großer Transportbox und gepolsterter Sitzfläche, Anschnallgurte und Regenhaube. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 15:53 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.